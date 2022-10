Booba se paye une magnifique Lamborghini couleur kaki

Le dernier plaisir de Booba qui s’est offert un bolide monstrueux ! Fan de voitures de sport, le Duc de Boulogne adore afficher ses dernières acquisitions sur les réseaux pour présenter les véhicules de son garage et il vient de se faire un beau cadeau avec l’achat d’une Lamborghini en filmant son achat tout en dévoilant ses premières images au volant de ce bolide.

Kopp achète la dernière Lamborghini et l’a fait rugir !

Les rumeurs sur sa fortune ont souvent agité les médias, elle est estimée entre 40 et 60 millions de dollars selon un reportage de BFM TV l’année dernière sauf que Booba n’a jamais donné aucune indication sur ses revenus mais en diversifiant ses activités en dehors de la musique au fil des années, il peut désormais se permettre un train de vie de luxe et n’hésite pas à le montrer. Depuis de le début de sa notoriété, le fondateur du label 92i a toujours aimé les belles voitures et partage régulièrement des photos de ses véhicules pour les présenter aux internautes.

En 2021, B2O a acquis une magnifique Porsche bicolore rouge et noire en guise de célébration pour la finalisation du dernier album de sa longue carrière Ultra et a filmé la scène de la réception du bolide dans une boutique de Miami avant de diffuser la vidéo sur Instagram. A l’été de la même année, le garage de Kopp s’est encore agrandi avec cette fois-ci un véhicule d’une autre marque, une Mercedes-AMG jaune et noire dont il a posté plusieurs photos sur les réseaux mais sans révéler toutefois le prix d’achat. Dans une récente interview pour Automoto, le rappeur français a révélé avoir également une Range Rover sport en parlant de sa passion pour les voitures dans l’émission mais sans lever le voile sur toute sa collection de voitures de luxe dans son garage mais il semble encore avoir un peu de place.

Avant la sortie ce soir à minuit de son nouveau single “KOA”, Booba a en effet décidé d’opter encore pour un nouveau modèle avec une splendide Lamborghini de couleur kaki mat. Après avoir filmé le véhicule chez le concessionnaire pour le récupérer, Élie Yaffa l’a rapidement fait rugir sur la route en partageant avec sa communauté la vidéo de ce moment dont les images laissent rêveur.

Booba s’achète la dernière Lamborghini 😍 pic.twitter.com/h8gzcZPblc — Generasonrap (@generasonrap) October 12, 2022