Booba s’offre une Mercedes-AMG monstrueuse

Booba aime les belles voitures et affiche fréquemment des photos de ses bolides sur les réseaux sociaux. Dernièrement il s’était payé une magnifique Porsche bicolore pour célébrer la finalisation de l’ultime album de sa carrière “Ultra” paru au mois de mars.

Booba apprécie les voitures de sport

Au mois de février dernier après avoir annoncé la liste des invités présents sur le projet, Booba avait fait monter la pression avant la sortie de son nouvel opus à trois semaines de sa parution en célébrant sur Instagram la fin de l’enregistrement de cet opus. En effet dans une séquence postée à l’époque sur le profil Instagram du compte de La Piraterie, Kopp s’était filmé en train de s’offrir une nouvelle voiture de sport une boutique et d’opter pour l’acquisition d’une Porsche.

Alors que BFM a récemment révélé que la fortune du DUC est estimée entre une fourchette de 40 et 60 millions de dollars, le garage de Booba vient encore de s’agrandir d’une nouvelle voiture avec cette fois-ci un modèle de la marque Allemande, Mercedes. Booba vient de présenter ce bolide sur la dernière publication Instagram du compte de La Piraterie. Il s’agit d’une Mercedes-AMG noire et jaune, « On est peut-être pas sur le bon chemin mais on tient la route. » a commenté l’ancien membre du groupe du Lunatic formé avec Ali sur le réseau social en relayant des clichés de son achat dont il n’a pas révélé le prix. Le fans de l’artiste ont eux visiblement apprécié le choix du véhicule avec plus de 40 000 “Likes” en quelques heures sur la publication des deux photos.

