Le manager de Lefa réagit à la rumeur de sa fin de carrière

La rumeur agite les réseaux sociaux depuis ce jeudi mais le manager de Lefa a répondu pour démentir l’information d’une retraite de son artiste en précisant toutefois que le rappeur de la Sexion D’Assaut se met en retrait temporairement du monde musical pour s’occuper de sa famille.

Non, Lefa n’arrête pas le rap !

Alors que la nouvelle a enflammé les réseaux et a été relayés dans des nombreux médias, le manager de Lefa a tenu à éclaircir la situation concernant son artiste. « Le rappeur Lefa a désactivé tous ses réseaux sociaux et a décidé de se retirer définitivement du milieu de la musique pour se consacrer à la religion » annonce un tweet devenu rapidement virale sur la toile. L’équipe du membre de la Sexion D’Assaut a été contacté par la radio Generations pour avoir une version officielle sur cette rumeur.

Aly, le manager de Lefa a rétabli la vérité, son artiste ne met pas un terme à sa carrière mais fait une simple pause pour prendre du recul. Cette décision n’est aucunement liée à la religion, il souhaite en priorité passer du temps avec sa famille. « A ce jour, nous n’avons fait qu’un seul communiqué qui disait qu’il prenait du recul pour prendre soin de sa famille. Lefa n’a pas mis fin à sa carrière dans ce communiqué. » a-t-il confié dans les propos retranscrits par Generations.

Lefa l’explique d’ailleurs dans sa dernière publication sur Twitter datée du 18 octobre 2022 dans laquelle il annonce l’annulation de son concert du 1er décembre au Zénith de Paris. « Même si la musique occupe une grande place dans ma vie, elle reste avant tout une passion, et certaines choses, comme la santé et la famille, sont plus importantes et doivent passer en priorité. ».

Les fans peuvent donc encore espérer le revoir un jour mais il faudra patienter un bon moment avant de le retrouver en musique.