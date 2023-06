Voici pourquoi Kaaris a quitté la France pour le Portugal

Kaaris donne enfin les raisons qui l’ont poussé à quitter la France ! Dans une récente interview sur Skyrock, le rappeur originaire de Sevran s’est confié sans concession face aux questions de l’animateur et de ses acolytes, même au sujet de sa vie privée comme celle sur le choix de son lieu de résidence après avoir quitté la France.

Des trucs de fou sont arrivés à Kaaris en région parisienne !

De passage dans les locaux de la radio Skyrock pour le Morning de Difool, Kaaris s’est exprimé librement face aux diverses questions du journaliste, comme au sujet d’une réconciliation possible avec son rival Booba, il a ouvert la porte pour que cela ait lieu un jour. C’est ensuite concernant son nouveau lieu de résidence au Portugal après avoir quitté Paris que Riska s’est expliqué pour se justifier par rapport à cette décision qui a surpris ses fans.

« Il fait bon vivre là-bas, en plus c’est bien, c’est à côté« confesse tout d’abord tout simplement Kaaris sur ce choix. « En plus, on te connaît moins là-bas, parce que tu as eu des histoires de ouf quand tu étais à Paris » réagi ensuite l’animateur en faisant référence à certaines embrouilles passées, « Oui, ici, des fois, c’est course poursuite sur l’autoroute, des trucs de ouf. J’avais une maison dans le 94, une fois, je rentre chez moi, y a un mec, il rentre avec moi dans la cour de ma maison. C’était relou ça donc j’ai déménagé« répond Riska.

Kaaris ajoute en conclusion qu’il passe tout de même encore beaucoup de temps à Paris malgré cette décision de vivre dans un autre pays d’Europe que la France et il rappelle que la capitale française compte énormément pour lui.

