SCH au GP Explorer 2 de Squeezie ? Le rappeur répond

Le mystère plane sur les invités surprises du GP Explorer 2 de Squeezie dont les billets se sont vendus comme des petits pains et la rumeur SCH a pris de l’ampleur auprès des internautes avec des théories sur la probable de la présence du rappeur marseillais à cet événement. Le « S » s’est enfin exprimé sur le sujet et sa déclaration risque de décevoir les fans.

Avec ou sans SCH au GP Explorer 2 ? On n’a pas encore la réponse

En attendant le 9 septembre prochain, les fans tentent de découvrir le nom de l’invité mystère qui va participer à la course organisée par Squeezie et rapidement le nom de SCH a été évoqué par les internautes. Une personne vêtue dans une tenue de course automobile sur une capture d’écran d’un streameur inscrit à la compétition à une silhouette identique au rappeur a fait propager la rumeur, de plus le rappeur est un fan de course automobile comme le témoigne son dernier projet en date intitulé « Autobahn ».

Le « S » n’a fait aucun commentaire sur cette rumeur via ses réseaux pour le moment sauf qu’il y a quelques jours, SCH a été interrogé sur le sujet lors d’un événement mis en place par Netflix pour marquer la fin de la deuxième de l’émission Nouvelle école et il a répondu, mais cela n’a pas vraiment avancé les fans, car il a laissé le doute subsister. « Non, pas du tout » réagit-il réaction à la question du journaliste s’il a eu le temps de se prépare pour le GP Explorer. « Je vise déjà de pouvoir y être en tant que spectateur » a-t-il précisé pour assurer ne pas être l’invité surprise de Squeezie avant de laisser planer le doute pour conclure. Questionné par le journaliste si ses propos sont un mensonge, SCH commente avec un large sourire, « Je crois que c’est un mensonge ».

Le public devra donc encore patienter plusieurs semaines avant de connaitre l’invité mystère de Squeezie.