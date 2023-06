Ramzy n’a pas digéré la trahison d’Eric chez Squeezie et veut sa revanche

L’épisode des Imposteurs de Squeezie avec Éric et Ramzy a rencontré un énorme succès avec 19 millions de vues en quatre mois et un énorme buzz sur les réseaux sauf que ce dernier nommé en veut toujours autant à son compère de lui avoir menti pendant l’émission afin de gagner.

Ramzy fait passer un message à Squeezie

C’est lors d’une interview promotionnelle réalisée par Konbini pour la sortie du film Medellin avec Franck Gastambide et Anouar Toubali que Ramzy a revu les images de son passage dans le programme les Imposteurs. Le média a fait visionner les vidéos les plus drôles d’internet pour tester l’humour du trio infernal avec la séquence finale de l’épisode de l’émission de Squeezie lorsque Éric a menti à son acolyte et il est encore très énervé par cette trahison.

« Je n’ai jamais vu un traître comme Éric« déplore Ramzy en revoyant la scène d’Éric mort de rire d’avoir réussi à le duper. « Il m’a roulé dans la farine, je parle sincèrement, je suis dégoûté d’Éric à ce moment-là« , décrit-il sur ce qu’il a ressenti avant d’expliquer, « Ce n’est pas possible de me trahir à ce point-là, 1er degré, je suis vraiment trahi ». « Alors c’est bien que la vidéo ait marché, parce qu’il y avait un vrai truc sincère quoi. On voit qui il est en vrai », ajoute l’humoriste de 51 ans.

En réponse à la question du journaliste, Ramzy déclare ensuite vouloir prendre sa revanche sur Éric. Reste à voir si le message fera écho auprès de Squeezie pour rééditer un nouvel épisode avec le duo de comiques.

