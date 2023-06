Yuz Boy sort du silence après les graves accusations

Alors que Netflix a déjà lancé les annonces pour casting de la troisième saison de Nouvelle école, le gagnant de la seconde saison du programme, Yuz Boy, fait polémique depuis son triomphe suite aux révélations dans la presse d’une plainte pour viol à son encontre. Le jeune rappeur vient de prendre pour réagir à ce scandale.

L’avocat de Yuz Boy a assuré la semaine précédente que son client est innocent face à l’accusation de viol d’une ancienne compagne de Yuz Boy qui a succédé à Fresh LaPeufra comme vainqueur de la Nouvelle école. BFM TV a révélé qu’une femme a déposé une plainte contre l’artiste il y a quelques mois et qu’une enquête est en cours dans cette affaire dont la victime affirme avoir été violé à trois reprises en 2022. Silencieux dans un premier temps, Yuz Boy vient de s’exprimer pour clamer son innocent et n’avoir rien à se reprocher, il a confiance en la justice française pour établir la vérité.

Bonjour à tous, Je ne vais pas m’attarder sur le sujet, je suis innocent et je n’ai rien à me reprocher. Le coeur léger et serein, j’ai confiance en la justice qui fera son travail. Merci pour votre soutien.