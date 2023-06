Nouvelle école : Yuz Boy, le vainqueur soupçonné de viol ! Booba balance tout

Le nom du gagnant de la saison 2 de Nouvelle école est désormais connu, mais se retrouve déjà en plein scandale ! Yuz Boy a triomphé et remporté les 100 000 euros, sauf qu’une polémique vient entacher sa victoire suite aux révélations de BFM TV ce jeudi, le média assure que l’artiste est accusé de viol, une affaire que Booba s’est empressé de relayer. L’avocat du jeune rappeur a défendu que son client n’a rien à se reprocher dans cette affaire.

Yuz Boy face à des lourdes accusations !

« Le gagnant de Nouvelle école, la compétition rap de Netflix, visé par une plainte pour viol » titre l’article de BFM partagé par Booba sur Twitter. Yuz Boy vient d’adresser ses remerciements dans une story Instagram avec le message, « Merci à tous, merci infiniment pour tous vos messages, tout l’amour que vous me donner, c’est incroyable, tout ce qui se passe Dieu est grand. Pour l’amour du ciel, croyez en vous, le cœur et le travail ne ment jamais, que Dieu vous bénisse et vous arrose de ses bienfaits. À très vite en musique. Je vous aime très fort ». Ce succès est terni par une accusation de viol.

D’après les explications de BFM TV, une enquête est en cours par le parquet de Paris suite à la plaine d’une femme déposée au mois d’aout dernier à l’encontre de Yuz Boy. Elle assure avoir eu des rapports se*uels non consentis avec le rappeur entre 2020 et 2021. Selon le récit de la victime, trois viols auraient eu lieu et elle serait tombée enceinte avant d’être obligée de pratiquer une IVG. Même s’ils étaient en couple, l’artiste aurait abusé d’elle avec des rapports sans son consentement. « Je ne me suis pas débattue, car j’étais surprise. Il fait 1m95 et il est sportif. Il a des réactions imprévisibles donc je craignais toujours ses réactions » confie-t-elle.

Nouvelle école est un fiasco pour Booba !

Le comportement de Yuz Boy est irréprochable selon son avocat et affirme que son client n’est pas au courant de cette plainte, il a également obtenu le soutien de Neftlix qui a expliqué à Puremedias.com avoir eu connaissance de cette affaire avant la mise en ligne du dernier épisode de la seconde saison de Nouvelle école et que les antécédents des candidats ont été contrôlés avant de les sélectionner.

Un scandale que Booba n’a pas manqué de diffuser sur ses réseaux pour commenter, « Quel fiasco ! ». Depuis le début de la diffusion du télé-crocher, B2O a critiqué à plusieurs reprises le programme et notamment le choix des trois membres du jury.