Le Rat Luciano présente la magnifique TN Marseille de Nike

Après Jul et sa collection D&P en collaboration avec l’Olympique de Marseille, c’est au tour d’une légende du rap français de rendre hommage à sa ville de cœur pour la promotion d’une édition unique de TN (Air Max Plus), baptisée « Marseille Édition », de la marque Nike aux couleurs de l’OM, il s’agit du Rat Luciano.

Nike Air Max Plus « Marseille » portée par la légende, Le Rat Luciano !

Alors que Puma a pris la place d’Adidas en tant que sponsor de l’OM ces dernières années et que Jul affiche désormais le logo de son label sur le manche du maillot phocéen, Nike n’oubli pas les Marseillais comme le prouve la dernière paire de TN commercialisée. La marque américaine à la virgule va mettre en vente la Nike Air Max Plus « Marseille Édition » à partir du 17 août à Marseille dans 4 magasins Foot Locker de la ville (Saint-Férreol, Terrasses du Port, Grand Littoral, La Valentine) avant d’être disponible le 24 août dans toute l’Europe au prix de 190 euros avec des tailles du 38 au 47. Le Rat Luciano vient de présenter ce modèle de basket pour en faire la promo.

Avec cette paire de TN communément nommé les « requins » bleue et blanche, Nike rend un bel hommage à la cité phocéenne et compte bien chausser tous les fans de l’OM. “La ville de Marseille resplendit par ses hauts faits” peut-on lire sur cette basket pour laquelle l’enseigne américain s’est associée à Foot Locker avec Le Rat Luciano en égérie, “Designée en hommage à la ville et sa culture et représentée par un pilier du rap français @leratluciano et la nouvelle génération @parlemoneystp” décrit la présentation du modèle.

“Parce que la TN c’est Marseille“ a commenté le rappeur emblématique de la Fonky Family pour présenter fièrement cette chaussure qui devrait faire fureur à Marseille.

LE RAT LUCIANO présente la nouvelle TN MARSEILLE ! 👟💙 Vous validez ? pic.twitter.com/et8rLvBpL3 — Midi/Minuit (@midiminuit__) August 11, 2023