Ninho décrit comment il a réalisé un tube avec Rim’k en 1 heure

Avant de connaître le succès qu’il a aujourd’hui, Ninho s’est offert une collaboration inédite il y a 5 ans avec une légende du rap français, Rim’k du 113. Ce featuring sur le titre “Air Max”, produit par RDS et paru à l’été 2018, a ambiancé les auditeurs de rap français, et la connexion entre les deux rappeurs s’est faite tout naturellement.

Rim’k et Ninho, une connexion parfaite !

Au moment de cette connexion inédite en 2018, Rim’K prépare la sortie de son projet “Mutant” et décide d’inviter Ninho pour le single “Air Max“. Le titre connait un beau succès avec plus de 177 millions de vues sur le Youtube et 120 millions de streams mais le duo ne s’est pas concerté bien longtemps pour cette réalisation. “Franchement, on l’a fait en 1 heure“ s’était expliqué le rappeur du 113 sur la conception de cette chanson réalisée en seulement une heure en précisant qu’avec N.I, il y a eu une véritable alchimie, “C’est rare de faire un morceau en une heure. Mais il y a une alchimie qui est passée trop vite“.

À l’époque, Rim’k découvre Ninho grâce aux à sa série de freestyles “Binks to Binks“, “Je trouvais qu’il était chaud, j’avais promis à son cousin qu’on se ferait un truc, que je passerai au studio les voir”. Les deux rappeurs se rencontrent à plusieurs reprises et NI est fan de son compère, le featuring s’est donc fait en tout logique, “C’est facile de travailler avec des artistes comme ça. Il a compris le truc. Les discussions sont rapides” décrit l’un des fondateurs du collectif Mafia K’1 Fry.

“Je tenais vraiment à ce qu’on ait “Air Max” dedans. C’était la thématique du morceau pour moi. Il fallait qu’on parle des baskets qui marchent toute la journée au quartier. Ninho m’a dit : t’inquiète tonton. C’est ça qui tue, c’est vraiment une alchimie” révèle Rim’k sur la conception de ce morceau certifié single de diamant devenu un tube de l’été 2018.