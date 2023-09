On connait l’adversaire de ce rappeur français qui débute dans le MMA

On connaît l’identité du premier adversaire à défier dans l’octogone l’ancien membre du label Wati B de la Sexion D’Assaut, Abou Debeing. Le rappeur français vient de l’annoncer sur les réseaux quelques jours après avoir officialisé ses débuts dans le MMA.

MMA, le rappeur Abou Debeing va affronter Ludovic Fidèle !

Après avoir fièrement affiché sa transformation physique en révélant, être passé en 4 mois de 96 kg à 77 kg soit une perte de près de 20 kg, Abou Debeing a dévoilé des vidéos de ses entrainements la salle de sport tout en annonçant ses intentions de se lancer dans le MMA. L’ex-membre de L’Institut a donné quelques précisions sur ses débuts dans la cage en fixant rendez-vous à ses fans le 14 octobre et en remerciant son coach Mehdi Ben Lakhdhar sans toutefois lever le voile sur son rival.

Un peu plus de 15 jours après cette déclaration, Abou Debeing vient enfin de présenter son premier adversaire. Il va combattre face à Ludovic Fidèle lors de l’AEF 4 à la date mentionnée précédemment et programmé dans la ville de Rennes. « L’AEF revient pour sa quatrième édition le 14 octobre 2023 avec trois combats épiques pour les ceintures, mettant en scène Habirora vs Boudin, Duragrin vs Murris 2 et Ibragimov vs Murris 2, accompagnés de 12 autres affrontements palpitants. Ne manquez pas cette journée mémorable d’actions intenses et de surprises à chaque coin du ring. », décrit le communiqué de l’événement dont la billetterie n’est pas encore ouverte, mais le sera prochainement.

« Rdv le 14 octobre pour mon premier combat en MMA à L’ @aef_championship. L’événement sera diffusé sur @rmc_sport PS : JE NE COMPTE PAS VOUS DÉCEVOIR » déclare Abou Debeing dans sa dernière publication Instagram avec l’affiche de cette confrontation que vous pourrez suivre en direct sur RMC Sport et il promet le public de ne pas décevoir afin de faire monter la pression avant ce combat.