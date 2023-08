Ce rappeur français annonce ses débuts en MMA avec sa métamorphose

Après Bosh qui a confirmé en fin d’année dernière son intention de se lancer dans le MMA en professionnel, un autre rappeur français vient d’annoncer ses débuts dans la discipline des « arts martiaux mixtes » avec des images de sa transformation physique pour se préparer à cet événement.

Abou Debeing va combattre en MMA

Il y a quelques mois Bosh avait sensation en déclarant vouloir se mettre au MMA professionnel tout en poursuivant sa carrière de rappeur, il a révélé des vidéos de sa préparation et la rumeur a circulé sur un premier combat à ARES, mais cela ne s’est pas concrétisé pour le moment alors que le chanteur s’entraine au MMA Factory. En attendant de voir les performances de l’interprète de Djomb dans l’octogone, un autre rappeur français prépare son premier combat dans la cage.

En effet, plusieurs médias français de MMA ont relayé l’information qu’Abou Debeing va se lancer dans ce sport de combat de plus en plus populaire en France. Ce dernier a rapidement validé l’information en publiant une vidéo sur Twitter de ses entrainements et de sa métamorphose physique, en 123 jours, il est passé de 96 kg à 77 kg. “« Abou Kamara » le début d’une nouvelle aventure, rdv le 14 octobre @AEFchampionship Ep 1: 123 jours Merci à mon coach et ami @mehdibenlakhdar pour les travaux !” a-t-il commenté sur le réseau social pour son premier combat programmé le 14 octobre 2023 sur la carte de l’AEF championship.

Ancien membre du label Wati, Abou Debeing a sorti deux albums dans sa carrière, en 2017 “Debeinguerie” et en 2019 “Street Love”, il a collaboré avec des nombreux artistes comme la Sexion D’Assaut, Dadju, Black M, Naza, Imen Es ou encore Aya Nakamura. Il a notamment connu le succès en compagnie de Dadju sur les singles “C’est pas bon” et “Tombé sur elle”.