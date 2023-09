PSG – OM en streaming live direct

OM vs PSG, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur Prime Video. Ce soir au stade Parc des Princes, c’est le match arbitré par Willy Delajod au sommet de la Ligue 1 entre les deux clubs français les plus populaires. Le Paris Saint-Germain fait face à son rival de toujours, l’Olympique de Marseille. Avec Kylian Mbappé titulaire sur le front de l’attaque, Luis Enrique va tenter de gagner son premier classico ce dimanche.

Le début de saison dans le championnat France de ligue 1 est difficile pour le Paris Gains Germain. Après les résultats du jour et avant le classico, le club parisien occupe la septième place, avec un total de deux victoires, deux nuls et une défaite, mais le retour de Kylian Mbappé dans l’équipe entrainée par Luis Enrique a fait le plus grand bonheur de son coach et une victoire ce dimanche soir fera remonter le club à la troisième place du classement. Les Olympiens eux, suite à une semaine très agitée et un changement d’entraineur, peuvent remonter à la seconde place du classement en cas de victoire.

La composition d’équipes du Pars Saint-Germin (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez – Dembélé, Zaïre-Emery, Ugarte, Barcola – Kolo Muani, Mbappé. La composition d’équipes de l’OM (4-4-2) : Lopez – Clauss, Mbemba, Gigot, Balerdi, Lodi – Ounahi, Rongier, Veretout – Vitinha, Aubameyang.