Benzema : Jordan Ozuna révèle des rares images de leur enfant

La famille Benzema s’agrandit, même si l’ancien joueur du Real Madrid reste très discret sur sa vie privée. Sa petite amie, Jordan Ozuna, a confirmé la naissance de leur fils il y a un an à l’occasion de son anniversaire en dévoilant des photos de leur enfant.

En effet, il y a quelques jours, Jordan Ozuna a partagé des clichés inédits de leur enfant avec Karim Benzema. Avec la mannequin américaine, KB9 a accueilli son quatrième enfant au mois d’avril 2023. Le lauréat du Ballon d’Or 2022 et la jeune femme ont un fils, le troisième pour le footballeur évoluant en Arabie saoudite.

Malgré leur discrétion, le couple vit une relation harmonieuse depuis plusieurs mois. L’union a été officialisée en octobre 2022, lors de la cérémonie du Ballon d’Or remis au buteur français. Elle est apparue à ses côtés pour célébrer ce triomphe. Ce dernier week-end, la jeune femme a dévoilé des images de leur fils né l’année précédente, pour la première fois sur Instagram.

En 2022, Karim Benzema a quitté le Real Madrid pour rejoindre Al-Ittihad en Arabie saoudite. Sa compagne Jordan Ozuna a décidé par amour de se convertir à l’Islam lors de leur arrivée dans le pays. Bien que KB Nueve rencontre des difficultés avec son nouveau club, notamment avec son entraîneur, il est l’heureux père de quatre enfants issus de différentes unions. Malgré sa réserve sur sa vie en dehors du football, l’ancien Lyonnais partage parfois des moments de son quotidien pour des événements spéciaux comme les anniversaires de ses enfants, mais n’a jamais diffusé d’images de son fils avec Jordan Ozuna.

Jordan Ozuna et Karim Benzema ont accueilli leur premier enfant en secret le 26 avril 2023 dans une clinique à Madrid, mais le couple n’avait jamais officialisé cette information avant les images postées le week-end par la jeune maman. Elle a décidé de fêter le premier anniversaire de leur fils avec quelques photos mises en ligne sur son compte Instagram avec le message : “Il y a un an, tu as conquis mon cœur. Joyeux anniversaire, mon petit garçon”.