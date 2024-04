Mohamed Henni brûle une télé après la victoire de l’OM contre Benfica

Mohamed Henni a vécu une belle frayeur lors de l’enregistrement de sa dernière vidéo de débriefing du quart de finale de la Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et Benfica. Le Youtubeur, fervent supporter de l’OM, a décidé de célébrer la victoire de son équipe d’une manière un peu trop… explosive.

Mohamed Henni met le feu à sa TV après la victoire de l’OM !

En effet, il a allumé une “flamme” olympique pour symboliser la qualification de l’OM et a mis le feu à sa télévision. La vidéo, qui a été diffusée sur sa chaîne YouTube cumulant plus de 2,11 millions d’abonnés, a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mohamed Henni est connu pour ses vidéos pleines d’humour et d’enthousiasme dans lesquelles il partage sa passion pour le football et plus particulièrement de l’Olympique de Marseille. Il a notamment pris l’habitude de casser une télévision dans ses analyses d’après-matchs, ce qui lui a valu une certaine notoriété sur la toile.

Cette fois-ci, il a voulu innover en ajoutant une touche de “pyrotechnie” à sa célébration. Malheureusement, l’expérience a failli mal tourner. Son geste, bien que dangereux, heureusement, Mohamed Henni avait prévu un extincteur et a pu rapidement maîtriser les flammes. Cette anecdote cocasse a encore une fois démontré la passion débordante de Mohamed Henni pour l’Olympique de Marseille. Son geste, bien que dangereux, a été salué par de nombreux supporters marseillais qui ont apprécié son enthousiasme contagieux dans les commentaires de la publication. Cette séquence cocasse a encore une fois démontré la passion débordante de Momo pour l’Olympique de Marseille.