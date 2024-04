Bayern Munich vs Real Madrid en streaming live direct

Bayern Munich – Real Madrid, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur Canal Plus. Ce soir de l’enceinte de l’Allianz Arena de Munich, c’est le choc des demi-finales de la Ligue des champions entre deux clubs légendaires de la compétition européenne.

Les deux équipes se sont déjà rencontrés à plusieurs en Ligue des champions avec une dernière confrontation lors de la saison 2017/2018 au même stade du tournoi avec un match aller en faveur du club Madrilène remporté 2-1 puis un nul 2-2. Cette année-là, le club espagnol avait même gagné la coupe aux grandes oreilles avec une victoire en finale contre Liverpool, 3–1.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus Foot qui est l’unique diffuseur légal du match Bayern Munich vs Real Madrid en streaming et en haute définition en France.

