Stomy Bugsy affiche son amour à Adriana Karembeu

Le couple Stomy Bugsy et Adriana Karembeu parait improbable, mais c’est confirmé depuis quelques jours suite à la publication de photo en privé, ils apparaissent plus proches que jamais. Le rappeur français assume désormais publiquement cette relation et a exprimé son amour envers l’ancienne compagne du champion du monde 1998, Christian Karembeu sur les réseaux.

Stomy Bugsy s’est fait discret dans le monde de la musique ces derniers temps et se consacre dorénavant à sa carrière d’acteur en participant à des longs métrages comme le film « Ya Mama » cette année ou encore à des séries télévisées comme « Léo Matteï, Brigade des mineurs » ou encore « Astrid et Raphaëlle ». Le membre du groupe Ministère Amer refait parler de lui cette semaine pour une autre raison, le magazine a annoncé sa liaison avec Adriana Karembeu en dévoilant plusieurs clichés du couple dans sa dernière édition.

Sur les clichés révélés, les deux tourtereaux sont très complices en train de s’embrasser et cela confirme la rumeur de leur couple, l’information circulait depuis quelques mois, mais aucun d’eux ne s’est exprimé sur le sujet jusqu’à ce jeudi. Membre fondateur du collectif Ministère AMER avec son compère Passi, Stomy Bugsy a connu le succès en groupe puis en solo dans les années 90 notamment avec le hit « Mon papa à moi est un gangster » avant de se retirer de la scène musicale ces dernières années. Le rappeur français vient de relayer une story en compagnie d’Adriana au Portugal à l’hôtel Pousada Viana do Castelo, même si les visages des deux amoureux ne sont pas visibles sur la publication, cela n’a fait aucun doute, car il a noté en légende « 3A » avec des petits cœurs, les 3 A font évidemment référence au prénom Adriana.