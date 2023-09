Stomy Bugsy et Adriana Karembeu, c’est officialisé

Le couple Stomy Bugsy et Adriana Karembeu est désormais officiel avec la publication de photo des deux stars !

En cette fin de semaine, le rappeur français connu pour son classique « Mon papa à moi est un gangster » et fondateur du groupe Ministère AMER agite la presse people suite à la publication de clichés en compagnie d’Adriana Karembeu. C’est le magazine Voici qui a révélé les photos privées de Stomy Bugsy avec sa nouvelle compagne et les images confirment donc la relation entre les deux célébrités après plusieurs mois de rumeurs.

Stomy Bugsy et Adriana Karembeu unis !

Adriana Karembeu avait fait parler d’elle lors de sa relation avec Christian Karembeu, champion du monde avec l’équipe de France en 1998, le couple s’est séparé en 2011 et la mannequin a ensuite refait sa vie avec Aram Ohanian, un homme d’affaires d’origine arménienne. Ils ont eu un enfant ensemble, une fille nommée Nina avant de rompre au mois de décembre 2022 après 12 années d’union. Depuis la fin de cette aventure, aucune information sur la vie privée de l’animatrice de télévision slovaque ne s’est confirmée, sauf récemment avec Stomy Bugsy qui n’a fait aucun commentaire à ce sujet.

En effet, depuis sa séparation avec Aram Ohanian sur laquelle elle a confié, « Je ne dirais pas que je me sens comme une adolescente qui découvre le monde, mais il y a un peu de cet état-là. C’est une séparation de cœur, mais pas de vie. Nous restons soudés pour tout ce qui concerne notre fille. Nous voulons absolument la préserver. », Adriana Karembeu a refait sa vie avec un autre homme, Stomy Bugsy. Depuis quelques semaines, la rumeur circule et le média Voici a officialisé la nouvelle, les deux tourtereaux seraient même en couple depuis plus de 6 mois et les photos publiées par le magazine le prouvent très clairement, ils apparaissent plus proches que jamais sur les clichés alors qu’aucun d’eux ne s’est exprimé à ce sujet pour le moment.