Aya Nakamura affiche sa fortune avec des liasses de billets comme éventail

Très proche de son public sur ses réseaux, Aya Nakamura a publié une story Snapchat cette semaine qui a fait le buzz avec plus de 5,5 millions de vues dans laquelle se met en scène avec des liasses de billets.

Avec 3,6 millions de fans sur Instagram et 1,2 million d’abonnés sur Twitter, Aya Nakamura est habituée à être très active sur ses réseaux et filme fréquemment des images de vie quotidienne pour partager ses moments en privé avec son public. Dernièrement, elle s’est fait remarquer pour un geste qui a suscité des nombreuses réactions auprès de communauté, elle s’est affiché en train de s’amuser avec des liasses de billets de 100 et 200 euros en utilisant l’argent comme éventail comme le font souvent des artistes aux États-Unis pour narguer les détracteurs de leur réussite.

« Juste pour ça ghetto girl« a-t-elle écrit en légende de la vidéo tout en commentant dans la séquence, morte de rire, « j’ai chaud« . La scène a fait réagir les internautes, « Je pense que ça serait mieux de supprimer là, elle est en train de prendre une sauce pour rien, ce n’est pas le moment de poster ça, certes ça fait des likes, mais là les citations, c’est trop », peut-on lire dans les réactions ou encore, « je n’imagine pas s’il faut les comptes après ses tournées ça doit faire des liasses. Force à toi ».

À noter qu’Aya Nakamura également assuré le show en début de semaine lors d’une performance acoustique exclusive dans le sud de la France au domaine de la Rose de Lancôme dont elle est l’ambassadrice mondiale. Elle a interprété les titres « Hot », « Baby », « J’ai mal » et « Bobo » extraits de ses albums « AYA » et « DNK« . « Je n’aurais pas pu imaginer un jour interpréter ces versions acoustiques de mes morceaux préférés sur un site aussi magnifique que le Domaine de la Rose de Lancôme. C’était un bonheur de chanter dans un cadre intimiste, portée par la nature environnante et l’iconique Maison Rose » a-t-elle confié sur cette interprétation à découvrir en vidéo en bas d’article.