Aya Nakamura atomise Kev Adams qui est très affecté par ce clash

Kev Adams n’aurait pas dû se moquer de Aya Nakamura, il en a fait les frais et ne s’en remet toujours pas comme vient le confier l’humoriste dans sa dernière interview dans l’émission En Aparté sur Canal Plus en s’exprimant sur cette embrouille.

Aya Nakamura est connu pour ne pas avoir sa langue dans la poche et son fort caractère qui lui a déjà valu quelques mésaventures comme avec Nikos Aliagas après les NRJ Music Awards en 2018 ou encore en répondant à ses détracteurs sur les réseaux. La chanteuse française n’apprécie pas qu’on se moque d’elle et le fait souvent savoir ouvertement, Kev Adams a pu le constater. C’est suite l’un de ses sketchs dans lequel il nomme l’interprète de Djadja « Kayak Anamura » que cette dernière s’est agacé, « Pas drôle, tu fais rire que des petits de 13 ans, avec ta coupe de p*tasse, arrêtes de me su***, ne parles pas de moi » avait-elle répliqué sur Twitter suite à cette blague.

Kev Adams touché par la réaction de Aya Nakamura après leur conflit !

Kev Adams vient de révéler que l’incident n’en est pas resté là car le comédien s’est laissé par le rap dans son dernier spectacle et balance « Kayaaakaaanakanamura ! Son nom on ne dirait pas un sort dans Harry Potter ? » pour s’amuser des textes du hit Djadja de Aya Nakamura. Cette imitation a rendu furieux la chanteuse comme vient de l’expliquer Kev dans En Aparté. « J’ai fait un sketch sur elle dans mon dernier spectacle et elle l’a très mal pris. » décrit-il tout d’abord avant d’avouer que Aya lui a envoyé des messages acerbes, « Elle m’a envoyé des messages assez virulents ».

Kev Adams raconte avoir été touché par la réaction d’Aya Nakamura, « C’est vrai que ça m’a touché. Ça m’a fait de la peine parce que, pour le coup, je ne parle dans mes spectacles que de choses que j’apprécie. Je ne pense pas que ce soit de bon goût que de se moquer donc je ne me permettrais pas de moquer ». Il se justifie ensuite en conclusion de ne parodier que les gens qu’il aime, « Je ne taquine que les gens que j’adore. Évidemment, j’adore ce que fait Aya Nakamura. Je trouve que ses sons sont géniaux même si elle ne vous dira pas ça de moi ».

Pas sûr que cette déclaration va vraiment convaincre Aya Nakamura de lui pardonner pour marque leur réconciliation.