Benzema en feu sur Aya Nakamura

Décidemment personne ne reste indifférent face à Aya Nakamura, même Karim Benzema vient de lui apporter son soutien et valider son album.

Actuellement blessé, Benzema se prépare activement pour faire son retour le plus vite possible sur les terrains alors qu’il n’a pas participé à la défaite du Real Madrid le week-end dernier en Liga et ne figure pas non plus dans la liste des joueurs Madrilènes pour disputer la Coupe du monde des Clubs face au club égyptien Al-Ahly, ce mercredi soir.

En attendant le Ballon D’Or passe son temps dans la salle de sport pour se rétablir avec la musique de Aya Nakamura pour se motiver.

Aya Nakamura validée par Benzema !

En effet très présent sur les réseaux, Karim Benzema a posté une courte story de quelques secondes en train de se filmer sur un vélo d’intérieur en train d’écouter le single « Haut Niveau » extrait de l’album d’Aya Nakamura, « DNK » avec comme message en légende de la séquence « Vamonos » (Allons-y) et un émoji « Feu » pour soutenir le nouveau projet de la chanteuse.

« Il a tous les goûts, j’suis sa préférée. Il veut goûter qu’à la plus sucrée. Moi, c’est le haut niveau. Tu savais pas qu’j’suis le haut niveau ? Le haut niveau. Tu voulais me comparer aux autres mais moi, c’est le haut niveau. C’est le haut niveau, babe. », chante Aya dans le refrain de cet extrait du morceau produit par Starow. Elle a apprécié le geste de l’attaquant français en relayant les images dans sa story mais sans ajouter de message.

Ce titre sera peut-être le prochain tube de Aya Nakamura dont les singles « Baby », « Cadeau » et « Daddy » sont tous les trois dans le Top 100 des morceaux les plus écoutés en France sur les plateformes de streaming.

« Je n’écris que sur mon téléphone. J’écris souvent à la maison comme je peux écrire au studio. Je reçois les instrus par mail et parfois j’ai des inspirations. », a-t-elle confié récemment dans un entretien sur l’écriture de ses hits.

