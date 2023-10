Cristiano Ronaldo se moque du 8ème Ballon d’Or de Messi

Alors qu’il n’a pas assisté à la cérémonie du Ballon d’Or 2023 et n’a fait aucune déclaration sur le sacre de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a commenté à sa façon une publication sur les réseaux qui décrédibilise le huitième trophée de l’Argentin.

Après avoir tout gagné avec le Real Madrid, exilé en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo se rapproche de la fin de sa carrière après l’échec de son retour à Manchester United et n’a pas réussi à remporter sa dernière Coupe du Monde avec le Portugal au mois de décembre lors du Mondial au Qatar. Contrairement à CR7, Lionel Messi a enfin réussi à gagner la Coupe du Monde avec son pays pour décrocher le seul trophée manquant à son palmarès. Cette performance a permis à la Pulga d’obtenir son huitième Ballon d’Or malgré une saison mitigée avec le PSG.

« C’était une compétition épique. Athlétiquement, il était très bon et je pense que nous avons profité l’un de l’autre, car nous sommes tous les deux très compétitifs et il veut aussi toujours gagner sur tout et sur tout le monde. (…) Nous sommes restés au sommet pendant dix ou quinze ans, je ne sais plus combien, et cela a été très difficile. C’était très difficile de continuer à ce niveau et je pense que c’était une bonne chose et un beau souvenir pour tous ceux qui aiment le football », a confié Lionel Messi sur sa rivalité avec Cristiano Ronaldo. Les deux joueurs dominent le classement historique du Ballon d’Or avec 8 sacres pour l’Argentin et 5 pour le Portugais.

Le record de l’ancien Barcelonais va être très difficile à battre et sa nomination pour 2023 fait débat auprès de nombreux spécialistes qui auraient dû revenir à Erling Haaland. Un journaliste espagnol a dénigré le huitième sacre de Messi dans une vidéo publiée sur les réseaux. « Ce que nous savions est arrivé, ils allaient donner un autre Ballon d’Or à Messi. Il est parti prendre sa retraite à Miami, même s’il avait déjà l’air d’être retraité au PSG pour préparer la Coupe du monde. Il a gagné la Coupe du monde, oui, bien, mais avec 6 penaltys… La Coupe du monde, c’était il y a 10 mois, nous sommes en novembre. Messi a bien 8 Ballons d’Or, il aurait dû en avoir 5. Il a le Ballon d’Or d’Iniesta/Xavi, celui de Lewandowski qui a remporté 6 trophées en une saison et celui d’Haaland qui a été le meilleur buteur de tous », déclare-t-il.

Cette publication n’a pas échappé à Cristiano Ronaldo, qui l’a commentée avec plusieurs émojis « mort de rire », une réaction qui semble indiquer que l’international portugais valide cette opinion et préfère en rire.