Bigflo et Oli décrivent la rencontre insolite avec Benzema

Bigflo et Oli viennent de révéler l’anecdote un “peu ouf” de leur rencontre inattendue avec Karim Benzema lors d’un des concerts du groupe toulousain. Les deux frères ont confié une anecdote insolite sur leur moment passé avec l’ancien Ballon d’Or, de façon totalement imprévue.

Une nouvelle fois récompensés aux NRJ Music Awards, Bigflo et Oli ont accordé une interview au média Brut dans laquelle le duo s’est exprimé sur la chose la plus drôle qui soit survenue pendant un concert, le plus gros moment de stress sur scène ainsi que celui qui performe le mieux en concert avec le meilleur et pire souvenir. C’est à cette occasion que les deux rappeurs ont raconté l’histoire de leur rencontre avec Benzema.

Benzema a réservé une belle surprise à Bigflo et Oli !

Bigflo et Oli ont en effet eu l’honneur de retrouver le célèbre footballeur français qui a tout remporté avec le Real Madrid lors d’une performance sur l’île de la Réunion dans le cadre de leur tournée. L’ancien international français a participé à ce concert du duo toulousain qu’ils ont décrit comme le moment le plus amusant de toute leur carrière musicale. “Le truc un peu ouf qui nous est arrivé, c’est quand on était en concert à la Réunion. Et je reçois un message sur WhatsApp en mode : ‘Frérot, est-ce que tu es là ? C’est Karim'”, commente Oli. “Et je dis ‘Karim quoi ? Karim qui ?’ et il me dit Karim Benzema“, poursuit-il.

Bigflo et Oli ont été surpris de la présence de Benzema qui souhaitait les rencontrer, “On s’est retrouvé à accueillir Karim Benzema sur le côté de la scène puisqu’il ne pouvait pas aller dans la foule”, narre l’un d’eux avant de révéler que c’est un souvenir un peu spécial, car malgré cette rencontre marquante, le concert s’est mal passé ce jour-là. “Et c’est ce jour-là où il y a eu le plus de problèmes techniques qu’on n’ait jamais eus de la vie… juste le jour où il y a eu Karim”, conclut le duo.