Le jour où Booba s’est entrainé en MMA avec Clément Marcou

Booba est un adepte du MMA et voulait déjà se frotter à Kaaris dans l’octogone pour régler des comptes. Le rappeur français exilé à Miami s’est déjà affiché à plusieurs reprises par le passé à s’entrainer aux sports de combats et une vidéo inédite avec Clément Marcou vient de faire surface.

Booba était prêt pour un combat de MMA !

En 2019, pendant des longs mois, Booba et Kaaris s’étaient provoqué afin d’organiser un combat dans la cage pour en découdre, finalement ce dernier nommé s’est désisté et à préférer passer à autre chose. À cette époque, les deux rappeurs n’avaient pas hésité à multiplier les séances d’entrainement au MMA (Mixed Martial Arts), une discipline de plus en plus populaire et dont les combats sont devenus légaux en France depuis le mois de janvier 2020. Des nombreux rappeurs se sont d’ailleurs récemment filmés dans une séance d’entrainement dans ce sport, comme dernièrement Maes à Dubaï.

Dans une séquence mise en ligne sur Twitter et non datée, Booba apparait avec Clément Marcou, un coach de renom. Les deux hommes s’entrainent aux sports de combat pendant une séance, le fondateur du 92i apparait en pleine préparation physique pour se battre. La scène semble datée de 2019 lorsqu’il avait envisagé de combattre Kaaris dans l’octogone et s’était sérieusement préparé à cette possibilité avant que cela ne soit annulé, faute d’accord avec son rival. Clément Marcou semble apprécier les rappeurs français, au mois de mai dernier. Il avait déjà réalisé une séance d’entrainement à Marseille en compagnie de Jul et du combattant Abdoul Abdouraguimov que le trio avait immortalisé en publiant des images sur les réseaux de cette rencontre.