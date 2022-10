Maes, Alonzo, Gradur, les rappeurs réagissent au Ballon D’Or de Benzema

Karim Benzema est devenu l’un des footballeurs préférés des rappeurs français ces dernières années et ils n’ont pas manqué de lui rendre un bel hommage ce lundi après l’obtention de son premier Ballon D’Or. Maes, Gradur, Alonzo, Dinor, Sneazzy, Soso Maness, Sofiane ou encore le frère de Rohff, I.K ont tous tenu à féliciter KB9 pour cet exploit.

L’hommage du rap français à Benzema !

Depuis Zinedine Zidane en 1998 aucun joueur français n’avait réussi à remporter le Ballon D’Or, ni Thierry Henry, ni Franck Ribéry ou encore Antoine Griezmann n’avaient pu faire face à la concurrence de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi mais cette année Benzema a tout gagné avec le Real Madrid, la Liga et la Ligue de Champions tout étant le meilleur buteur des deux compétitions ce qui lui a permis de décrocher cette récompense. La carrière du joueur Madrilène a souvent inspiré les rappeurs et ils ont salué le triomphe de celui qui est désormais entré dans légende du football comme l’un des meilleurs attaquants français de l’histoire.

Lors de cette soirée de remise du Ballon D’Or, Damso et Sofiane ont eu l’honneur de figurer dans la liste des invités et ont assisté à l’événement. Présent dans le public, Fianso a filmé en direct du théâtre du Châtelet la remise du trophée à Benzema. Soso Maness a exprimé son émotion en prenant la parole dans une story de son compte Instagram en expliquant que KB9 est un exemple à suivre, qu’avec du sérieux et de la détermination on peut réussir, “C’est un truc fou, on dirait c’est moi qui l’a gagné tellement je suis content. C’est magnifique“.

“Rien de plus important que la famille. Bravo Karim Benzema“ a réagi Alonzo face aux images du buteur français avec son trophée en compagnie de ses parents sur la scène du théâtre du Châtelet. “Tout vient à point…” a commenté Sneazzy, “Ballon d’or mon frère” a mis en légende d’une story Dinor avec une photo de Karim à ses côtés. “Il n’est jamais trop tard, félicitations” a décrit Ikbal, “Karim Benzema King” a ajouté Maes. “Charbon” a déclaré Gradur avec une photo du joueur soulevant fièrement son trophée. L’attaquant de 34 ans a remercié ses supporters en relayant les stories sur son compte Instagram.