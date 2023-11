Sadek s’en prend à Werenoi, “il rechargeait des trottinettes à Paris”

Très actif sur ses réseaux ces derniers jours, Sadek vient de faire des révélations sur le passé de Werenoi avant de s’embrouiller avec le manager de ce dernier, alors qu’il vient de lancer les précommandes de son prochain album “Ni*ue le casino 2“, à paraître le 8 décembre.

Sadek n’a pas sa langue dans sa poche et s’exprime ouvertement depuis quelques jours sur X et dans ses nombreux tweets. Il affirme que Werenoi est un artiste qu’il a produit, expliquant comment, grâce à son aide, l’artiste originaire de Montreuil connaît un tel succès aujourd’hui avec deux projets certifiés disque de platine : “Telegram“, paru en 2022, et “Carré“, sorti en mars dernier. C’est en réponse à un internaute que Johnny Niuuum s’est confié sur son compère, celui-ci lui reprochant de clasher Booba sur le web pour promouvoir son nouveau projet.

Sadek dévoile le passé de Werenoi et assure être son producteur !

“Clashe Booba si tu veux exister sur la scène rap de nos jours, c’est n’importe quoi, tu déconnes“, commente un internaute à l’encontre des récentes attaques de Sadek contre Booba. “Non, c’est faux“, dément le rappeur du 93 avant d’expliquer, selon son avis, que la meilleure promotion est de faire croire au public qu’on est un “vrai” en évitant de s’exprimer médiatiquement. “Le meilleur moyen de faire de la promo aujourd’hui, c’est de jouer le petit jeu de « moi, je ne parle pas parce que je suis un vrai ». Je le sais, c’est moi qui ai insufflé cette stratégie à Werenoi“, déclare-t-il avant d’assurer que son Werenoi était employé dans une société pour recharger les batteries des trottinettes en région parisienne et a avoir lancé sa carrière. “Vous pensez tous qu’il est dans le blanchiment alors qu’il rechargeait des trottinettes électriques sur Paris quand je l’ai trouvé. Vous êtes des ban*euses d’hommes.”.

“Et je ne dis pas ça pour le descendre ou quoi que ce soit, c’est un très bon artiste, c’est juste la réalité”, précise Sadek. Werenoi n’a fait aucun commentaire sur cette déclaration. Le rappeur de Neuilly-Plaisance a poursuivi ses propos contre l’auteur du tube “La League”, en ciblant ensuite sa production, Babs Baber PLR Music. “Mon nouveau jouet s’appelle Blackberry. Je peux vous le prêter, son Insta c’est babsplrmusic. Il se prétend producteur de Werenoi, mais c’est moi qui ai les contrats. Tu voulais être connu, Blackberry, te voilà déjà sur ma photo de profil, la suite arrive. (…) Pardon Jeremy, tu n’es qu’un dommage collatéral”, commente-t-il en légende d’une vidéo sur X tout en remplaçant sa photo de profil par celle du producteur.

Non c’est faux , le meilleur moyen de faire de la promo aujourd’hui , c’est de jouer le petit jeu de « moi je parles pas parce que je suis un vrai » je le sait c’est moi qui ai insufflé cette stratégie à Werenoi et vous pensez tous qu’il est dans le blanchiment alors qu’il… https://t.co/DYHGcyZpRP — sadek (@Sadekniuum) November 21, 2023