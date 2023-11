Sadek défie Booba pour une somme astronomique

Le clash entre Booba et Sadek semblait avoir pris fin, les rappeurs ont stoppé les provocations depuis de longs mois, sauf que de façon assez surprenante, ce dernier vient d’interpeller son rival pour en découdre, mais il souhaite le faire sous la forme d’un débat et non d’une confrontation physique.

Sadek est prêt à régler des comptes avec Booba d’une manière étonnante ; il veut débattre avec B2O alors qu’ils avaient eu tous les deux des échanges tendus sur le web à l’été 2021. Les deux rappeurs n’avaient pas hésité à impliquer les vies privées de chacun dans cette embrouille et voulaient même se battre avant que l’artiste du 93 n’apaise les tensions puis affirme vouloir tourner la page de cette affaire. En effet, pendant quelque temps, Johnny Niuuum et le DUC se sont ignorés, mais dernièrement le premier nommé a relancé les hostilités d’une manière assez inhabituelle.

Sadek offre 500 000 euros à Booba pour discuter en face à face !

Pour régler leur différend, Sadek a eu l’idée de proposer à Booba d’en débattre tout en filmant cet échange pour le diffuser sur sa chaîne YouTube, tout en proposant une importante somme d’argent afin de le convaincre d’accepter son offre. “Je propose 500 000 euros à Elie Yaffa dit “Booba” pour venir débattre avec moi pour ma nouvelle chaîne YouTube, spécialisée dans les podcasts live ‘pas comme moi’ lors de sa venue à Dubaï.” annonce le rappeur originaire de Neuilly-Plaisance dans un tweet et précise vouloir mettre cela en place à l’occasion de la venue très prochaine de B2O à Dubaï, “Pour sa représentation scénique. Il sera à Dubaï dès le 21 novembre. 250 000 euros à la signature, 250 000 euros après l’enregistrement.”.

Booba n’a pas répliqué à ce tweet, Sadek a de son côté poursuivi avec un autre message en assurant qu’une publication sur Internet peut prendre la forme d’un contrat aux Émirats Arabes Unis et être prêt à négocier le prix pour qu’il accepte cette rencontre : “Sache qu’aux émirats : un engagement clair sur les réseaux sociaux a une valeur de contrat, je pense avoir été très clair. Je suis prêt à négocier à la hausse. Elie, veux-tu le faire ou non ?”.

Les messages de Sadek ont suscité de nombreuses réactions sur la toile, mais aucune de Booba, et face aux critiques des internautes sur le montant astronomique proposé, il a répondu, “Si vous pensez vraiment que je n’ai pas 500K à mettre pour humilier Elie Yaffa, sans haine ni violence, alors, mettez-lui la pression qu’il accepte, et vous verrez la suite par vous-même” avant de conclure en déplorant le silence de son rival sur sa proposition, “tu es bien silencieux en ce moment, un appel, t’a-t-il fait comprendre les choses ?” puis de prendre la parole en vidéo assumer ses propos.