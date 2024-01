SDM se moque de sa nomination aux Victoires de la musique

Tout comme son mentor Booba, SDM ne semble pas être fan de la cérémonie des Victoires de la musique et vient de se moquer de sa nomination pour la prochaine édition en réaction à l’annonce de la liste des nominés.

Sa nomination aux Victoires fait rire SDM !

2023 a été l’année de SDM, il a connu le succès avec le deuxième album de sa carrière intitulé “Liens du 100” paru fin 2022. Le projet de 17 titres avec les featurings de Niska, Green Montana, Zed, Slkrack et Tiakola vient d’atteindre les 200 000 exemplaires vendus et de décrocher la certification de double disque de platine. C’est notamment grâce au tube “Bolide allemand” que le rappeur du 92i a bâti cette réussite. Ce single a été l’un des plus gros tubes de l’année passée avec plus de 114 millions d’écoutes sur Spotify et 5 semaines consécutives à la première place du Top Singles en France. Avec cette ascension fulgurante, l’artiste originaire de Clamart prépare un concert à l’Accor Arena le 25 février 2025 et son prochain opus prévu pour 2024, nommé “A la vie, à la mort”. Il vient également d’être nominé aux Victoires de la musique.

Ce mardi 10 janvier, la liste des artistes nominés aux Victoires 2024 est tombée. SDM est présent dans la catégorie “Chanson originale” avec “Bolide Allemand“. Il fait face à “Douce” de Clara Ysé, “Enfant de” de Pierre de Maere, “La symphonie des éclairs” de Zaho de Sagazan et “Secret” de Louane. Cette annonce n’a pas vraiment fait le bonheur du rappeur, qui devrait boycotter cette cérémonie. En effet, il vient de publier l’annonce des Victoires avec sa nomination en ajoutant en légende plusieurs émojis mort de rire. L’artiste du 92i ne semble pas convaincu de participer à cet événement et préfère en rigoler. Lors de la précédente édition des Victoires, SDM avait fustigé le choix de Pierre de Maere comme révélation de l’année à la place de Tiakola. Il avait déploré que les rappeurs ne sont pas respectés alors que ce sont les artistes de la scène urbaine les plus gros vendeurs d’albums en France. Il avait notamment relayé des messages très critiques contre la cérémonie, dont les propos de Booba “F*ck tes Victoires de la musique” dans son single “GP”.

La cérémonie des Victoires 2024 est programmée à 21h le 9 février 2024 avec une diffusion en direct sur France 2. Pour la musique urbaine, Shay est également nominée dans la catégorie “Création audiovisuelle” avec “Commando”, Bigflo et Oli ainsi que Damso pour le meilleur concert, Josman avec “J.000.$” pour le meilleur album, Aya Nakamura dans la catégorie “Artiste féminine”, Gazo dans la catégorie “Artiste masculin” et enfin la double nomination de Meryl, “Révélation scène” et “Révélation féminine”.