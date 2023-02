SDM atomise les Victoires de la Musique après le défaite de Tiakola

Selon les Victoires de la Musique la Révélation masculine de l’année, c’est Pierre de Maere et non Tiakola, SDM pousse un gros coup de gueule !

Comme chaque année, la cérémonie des Victoires de la Musique fait polémique au milieu du rap français, le genre musical le plus écoute en France est déjà sous-représenté et en plus des rappeurs nominés aux millions d’auditeurs ne remportent pas de trophée, cette année c’est au tour de Tiakola d’en faire les frais. Nominé parmi les Révélations de l’année, l’ancien membre du groupe 4Keus a réalisé une grosse performance sur scène avec son interprétation du titre « Parapluie » extrait de l’album « Mélo » certifié disque de platine mais cela n’a pas suffit pour triompher de quoi rendre fou SDM.

Les rappeurs ne sont pas respecté dénonce SDM !

En effet Pierre de Maere a remporté cette récompense et l’a déclaré lui-même dans son discours après avoir récupéré son trophée que le rappeur mérité de le remporté à sa place. « C’est une dinguerie que mon pote Tiakola n’est pas gagné » s’est énervé SDM après la cérémonie dans une vidéo sur les réseaux pour dénoncer le fait que les artistes de la scène rap ne sont pas respectés par les Victoires de la Musique.

L’artiste du 92i a enchainé les tweets contre la cérémonie des Victoires, il a repris la phrases de booba dans le titre GP, « Fuck tes Victoires de la musiques » et partage des nombreux messages en soutien à Tiakola comme « C’est toi le vrai vainqueur », « T’es la révélation de tout le peuple Tiako, t’inquiètes pas nous on sait » ou encore « LES DÉFAITES de la musique » avec des émojis « pouce vers le bas ».

Le message de SCH lors la cérémonie de l’année dernière sur ce manque de mise en avant des rappeurs français aux Victoires de la Musique notamment suite à l’absence d’une nomination de Ninho qui bat pourtant tous les records de ventes n’a visiblement pas été attendu.

SDM qui réagit à la non-victoire de Tiakola aux Victoires de la Musique ! MERCI 🗣 pic.twitter.com/Z7YVHbOrov — BestOf4K & Tiakola  (@BestOf4Keus) February 10, 2023