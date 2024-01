Shay, sa photo un peu trop osée fait sensation

Pour faire patienter ses fans avant la sortie de son nouvel opus, Shay fait monter la pression en restant très active sur ses réseaux sociaux et sa dernière photo publiée a fait forte impression auprès des internautes.

Shay choque les internautes avec son haut transparent !

Après avoir appris sa nomination aux Victoires de la musique 2024 dans la catégorie “Création audiovisuelle” pour son clip “Commando”, aux côtés des clips “Flamme” de Juliette Armanet et “La Symphonie des éclairs” de Zaho de Sagazan, Shay poursuit la promotion de son prochain album intitulé “Pourvu qu’il pleuve”, dont la sortie est prévue pour le vendredi 19 janvier. Pour le moment, la tracklist de cet opus n’est pas connue et trois extraits sont déjà disponibles en écoute, avec les singles “Commando”, “Sans cœur” en featuring avec Niska et “Jolie Go”. Ce dernier titre a rencontré un franc succès auprès des auditeurs, avec 8 millions de visionnages pour le clip en deux mois d’exploitation et près de 12 millions d’écoutes sur Spotify.

Pour se concentrer sur cet album, Shay n’a pas poursuivi son aventure avec Netflix pour la troisième saison de Nouvelle école. Aya Nakamura a pris sa place dans le jury. Shay a d’ailleurs récemment confié qu’elle n’avait pas eu envie de participer à ce programme. “Cela a chamboulé tout mon calendrier car j’avais l’intention de sortir mon album l’année dernière”, a-t-elle expliqué dans un récent entretien. La rappeuse belge peut désormais se consacrer pleinement à ce projet, qui sera donc disponible dans une semaine. Pour rester proche de sa communauté, elle publie fréquemment des photos sur Instagram et Twitter. Sa dernière photo a interpellé les internautes, car la chanteuse y apparaît, comme souvent, dans une tenue aguichante.

“Arrêtez de zoomer svp.”, “MAIS je vais tellement me prendre le T-shirt s’il est dans le merch”,”Je veux le t-shirt !”,”Elles ne disent rien parce que c Shay…”,”DONNE LE LIEN POUR LE TSHIRT PITIÉ”,’La jolie go”n’Ajoute le tea shirt dans le Merch”, peut-on lire dans les commentaires des fans qui sont impatients que Shay décidé de mettre en vente le tee-shirt qu’elle porte sur le cliché.