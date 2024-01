Booba ironise sur les menaces reçues, “Je pense mettre fin à mes jours”

Harcelé, Twitter s’inquiète des propos suicidaires de Booba !

Toujours aussi présent sur Twitter, Booba s’est trouvé une nouvelle polémique à dénoncer, après celle des influenceurs, les effets néfastes de la vaccination contre le Covid-19, dont il remet en cause l’efficacité et les conséquences sur la santé des vaccinés. Il a notamment ciblé un oncologue du nom de Jérôme Barrière.

Booba a ressorti les propos de Jérôme Barrière datés de 2021, dans lesquels il affirmait que la vaccination contre le Covid-19 permet de stopper la transmission du virus. “Le vaccin empêche la transmission ? Menteur en 2021, menteur en 2024. Une explication peut-être ? Un grand professionnel comme vous ! Monsieur le docteur… Bienvenue en eaux troubles.” déclare l’ancien membre du groupe Lunatic dans un tweet. Après, il y a quelques jours, il avait obtenu le soutien de Didier Raoult pour avoir validé ses déclarations sur les effets secondaires du vaccin contre le Covid, notamment des liens supposés avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob. “C’est juste que se faire piquer trois fois contre le Covid pour ensuite choper le Covid et, par-dessus le marché, le refiler à tout son entourage, ça fait quand même chier ! C’est pour ça qu’on doute. Tu captes ou pas ?” s’était exprimé B2O.

Le rappeur prend position contre les mensonges de la vaccination !

Contre les attaques de Booba, Jérôme Barrière a pris la parole pour répondre au fondateur du 92i et défendre le vaccin contre le Covid-19. “Se taire voudrait dire que l’obscurantisme a gagné”, a-t-il réagi, tout en déplorant subir un cyberharcèlement depuis les messages de B2O à son encontre. Une réponse publiée par le journal Le Parisien que le DUC a relayée pour répliquer à sa manière ironique : “Moi aussi, je suis harcelé par des médecins influenceurs, je reçois des milliers d’insultes et de menaces de mort, je pense mettre fin à mes jours…”.

Ce message a inquiété le réseau social, qui a fait passer un message de signalement au rappeur, car il a évoqué le suicide et l’automutilation dans son précédent tweet. L’application lui rappelle l’aide qu’il peut obtenir en cas de moments difficiles afin d’aller mieux. De quoi amuser Booba, qui a remercié Twitter pour tacler “les moutons et des savants fous” qui le harcèlent et le menacent : “Merci Twitter, oui, je subis en ce moment un harcèlement et des menaces de mort venant de la part de moutons et de savants fous, mais grâce à mes proches et à la Piraterie, je vais mieux. Des moments difficiles, mais rien d’insurmontable. Merci.”. Kopp a ensuite ajouté des liens d’articles sur les effets secondaires non désirables de la vaccination contre le Covid.

.@le_Parisien Moi aussi je suis harcelé par des médecins influenceurs je reçois des milliers d’insultes et menaces de mort je pense mettre fin à mes jours… pic.twitter.com/qssJuqIdVv — Booba (@booba) January 22, 2024