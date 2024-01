Didier Raoult adresse un message de remerciement à Booba

Découvrez l’échange improbable entre Booba et Didier Raoult !

En dehors de ses nombreux clashs, Booba soutient également plusieurs causes et prend fréquemment position en exprimant ouvertement son avis, même si cela peut susciter la controverse. Lors de la pandémie de Covid-19 en 2020, B2O n’avait d’ailleurs pas hésité à parler de la vaccination pour lutter contre le virus. Après les polémiques pendant la crise sanitaire, la question du vaccin fait de nouveau débat auprès de la communauté scientifique et le rappeur a apporté son soutien à Didier Raoult.

Contre le Covid-19, le célèbre professeur a prôné l’utilisation de l’hydroxychloroquine au lieu du vaccin afin de soigner les malades et il remet en cause les produits injectés à la population. Il affirme que les ARN injectés ont produit des protéines inconnues qui expliquent, peut-être, la survenue imprévue d’encéphalopathie de type Creutzfeldt-Jacob.

Les deux hommes se soutiennent mutuellement !

Des propos relayés par Booba pour s’en prendre à un médecin nommé Jérôme Barrière qui remet en doute les affirmations de Didier Raoult. Celui-ci demande notamment d’arrêter de raconter « n’importe quoi » concernant la vaccination. « Le vaccin empêche la transmission ? Menteur en 2021, menteur en 2024. Une explication peut-être ? Un grand professionnel comme vous ! Monsieur le docteur… Bienvenue en eaux troubles », a répliqué Kopp en guise de réponse.

Booba a ensuite poursuivi : « Je prends le risque… Je sais qu’il dit la vérité et vous le savez aussi. Beaucoup trop de gens sont dans son cas. Ouvrez les yeux, c’est maintenant ou jamais ». L’ancien directeur de l’institut hospitalier en maladies infectieuses de Marseille a validé les mots du fondateur du 92i en relayant son tweet pour lui adresser un message de remerciement : « Merci pour le soutien, petit frère. Didier ». « Didier Raoult, moi, depuis que vous m’avez remercié pour mon soutien », a conclu le DUC avec une photo d’un chien vêtu d’une doudoune et avec le message de validation, « Le D ! ».

Cet échange insolite entre les deux hommes démontre que Booba sait aussi être reconnaissant envers les personnes se mobilisant pour mettre en avant des causes qu’il juge nobles.