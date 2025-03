Booba et Benash réconciliés ! Il l’invite à son concert de la Défense Arena

Habitué aux clashs dans le rap français et à ne jamais rien lâcher face à ses nombreux rivaux comme Gims, Damso ou encore Vald, Booba semble avoir tourné la page de son conflit avec Benash et les deux rappeurs se sont visiblement réconciliés. L’ancien membre du 92i devrait être présent au concert de B2O à la Défense Arena le 10 octobre prochain.

Grosse surprise, Benash sera présent à la Défense Arena de Booba

Les 10, 11 et 12 octobre prochain, Booba sera sur la scène de la Défense Arena de Paris pour réunir 120 000 personnes à l’occasion de trois concerts qui ont connu un engouement sans précédent pour le boss du 92i au lancement de la billetterie avec 80 000 billets vendus pour les deux premières dates annoncées en seulement 8 minutes. Pour le moment, le DUC n’a donné aucun détail sur le programme des soirées concernant des éventuels invités, mais Benash devrait être de la partie pour au moins l’une des dates.

Depuis le départ de Benash du 92i, il est conflit avec Booba et en 2022 les deux rappeurs se sont embrouillés sur les réseaux. L’ancien membre du label de B2O avait notamment reproché à ce dernier de lui devoir de l’argent, le ton était monté entre eux avant que Benash convertir dans le rap chrétien, n’apaise les tensions et propose de faire de la paix que Booba a refusé. Depuis, les esprits se sont calmés et ils semblent s’être réconciliés comme l’attestent les publications sur les réseaux.

Les deux rappeurs français s’adressent des messages

« Je ne lui en veux pas. Je lui pardonne pour ses mots… Aujourd’hui, je suis rempli d’amour, ça ne m’intéresse plus de faire la guerre à qui que ce soit. Je lui souhaite le meilleur, d’être heureux, je lui souhaite tout le bonheur du monde » avait confié il y a un peu plus de deux ans Benash au sujet de Booba avant d’également entrer en conflit avec Maes. « Ils demandent ton retour à l’U Arena, je ne te dois pas d’argent. » a récemment posté comme message Booba dans une story avec la vidéo d’un internaute qui rêve de les revoir réunis. Benash a ensuite répondu favorablement en révélant que leur embrouille n’était qu’un malentendu et qu’il sera à la Défense Arena au mois d’octobre, « Fumiiier tout ça n’était qu’un malentendu ya R. On sera là à l’U Arena ça va chiier. ».

Dans une autre story, Booba a ensuite partagé une information que Benash assistera bien à son concert à Paris la Défense Arena pour valider la bonne nouvelle. Les fans peuvent donc espérer retrouver les rappeurs ensemble sur scène pour interpréter leur tube « Validée » sorti en 2015 et extrait de l’album « Nero Nemesis« .