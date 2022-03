Booba repart au clash contre Benash qui le démonte, « Je préfère ça qu’être malheureux en Lamborghini »

Et c’est reparti pour un tour entre Benash et Booba. Le Duc ne laisse rien passer comme le prouve encore sa réaction virulente à une interview de son ex-protégé du 92i qui s’est exprimé sur son conflit passé avec son ancien label en expliquant les raisons de l’embrouille. Les deux rappeurs ont un échange tendu sur les réseaux.

B2O insulte Benash et s’en prend à sa compagne

Generations vient de mettre en ligne la nouvelle interview de Benash accordé à Lamal dans son émission Octogone. Il s’est expliqué sur son choix de quitter le 92i en donnant les détails sur la source de son clash avec Booba qui a immédiatement fait part de son commentaire pour l’insulter. « Mais ferme la sale victime avec ta chemise en roseau de Kuala Lumpur. Espèce de menteur c’est toi qui a lâché le quartier et tous tes potes pour aller dans le 9.3 faire le canard avec ta Déborah. Elle t’a n*qué le cerveau espèce de renoi fragile. ». B2O en rajoute une couche ensuite, « C’est pas toi qui quitte le 92i… T’as de la chance j’ai plus la conv quand tu voulais la quitter ta Déborah et tu demandais des conseils de fumier. Que tu n’as évidemment pas suivi… Maintenant tu f*mes en priant tu tournes en clio et les meufs dans tes clips c’est ta meuf. T’es vraiment un tarté ! ».

La tension toujours palpable entre les deux rappeurs

Dans la foulée Benash a répondu à Booba directement sur Instagram. « Déjà de 1 toi et ton Label vous êtes pas clair. Vous signez des gens mais derrière vous nous volez en soumsoum en profitant de notre ignorance et personne n’est libre de ces choix. C’est pour ça que tout le monde se barre ! » commence-t-il a démontrer avant de poursuivre. « De 2, si je suis parti dans le 9.3 c’était pour vivre avec ma femme et ma fille tel un vrai Homme. Et en plus de ça j’étais près de mes frérots les MANJAK! Dans tous les couples, y’a des galères. Je suis venu te demander conseils à l’époque et tu m’as dit de prendre la fuite ce que je n’ai évidemment pas fait mais je t’en veux pas car les relations amoureuses ne t’on pas vraiment réussi tu n’es pas un modèle dans ce domaine . ».

Benash conclut ensuite avec un gros tacle à Booba et son train de vie de luxe avec ses grosses voitures. « De 3, roule plus en Renault Clio mais en Renault Captur Initiale Paris 2021 et ça me convient très bien Dieu merci. Je préfère ça qu’être malheureux en Lamborghini. Sois Béni Elie. ». Une attaque à laquelle le Boss du Rap Game n’a pas encore réplique.