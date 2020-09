Kalash Criminel et Kaaris impatients d’écouter QALF, ils soutiennent Damso !

En pleine promotion de son dernier album nommé “2.7.0” paru le 4 septembre 2020, Kaaris est de passage cette semaine de lundi à vendredi dans l’émission Planète Rap de Fred Musa et a tenu à apporter son soutien à Damso pour la sortie de son nouvel opus intitulé “QALF”.

C’est l’événement musical de ce vendredi, la sortie du nouveau projet de Damso intitulé “QALF”, après avoir fait patienter ses fans pendant des longs mois et avoir repoussé à plusieurs reprises l’album, le rappeur Belge a enfin révélé la date de sortie de cet opus très attendu pour ce 18 septembre 2020.

En attendant de découvrir QALF, Kaaris et Kalash Criminel ont apporté leur soutien à Dems à l’antenne de Skyrock, « On va écouter fort ! Qui ne va pas écouter cet album ? » a commenté Riska et « On va écouter fort » a également validé Kalash Crimi alors que Fred Musa a annoncé dans l’émission Planète Rap de jeudi que l’album sera en écoute sur Skyrock ce vendredi à partir de 10h et qu’une interview exclusive du rappeur Belge enregistrée à Bruxelles sera diffusée ce dimanche.