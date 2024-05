Wejdene et Koba LaD unis, les folles réactions aux images

La question de savoir si Koba LaD et Wejdene sont en couple ou s’il s’agit d’une opération de communication agite la toile. Les internautes ont réagi en masse sur les réseaux sociaux, notamment sur X, où des centaines de tweets ont été publiés sur le sujet. Pour l’heure, les deux artistes n’ont fait aucun commentaire.

Des photos privées de Koba LaD et Wejdene, publiées sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, ont semé le trouble chez leurs fans quant à la nature de leur relation. Sur ces clichés, les deux artistes affichent une complicité évidente, ce qui a immédiatement fait naître des interrogations.

La suite après la publicité

Habituellement discrète sur sa vie privée, Wejdene, l’interprète du tube “Anissa”, n’a jamais évoqué publiquement ses fréquentations. Quant à Koba LaD, il a toujours esquivé les questions sur sa vie de couple, comme lors des rumeurs de ses liens rapprochés avec l’influenceuse Astrid Nelsia.

Ce rapprochement avec la chanteuse de RnB suscite depuis plus d’une semaine de nombreuses interrogations chez les internautes. Certains y voient le début d’une idylle passionnée, tandis que d’autres penchent plutôt pour le tournage d’un clip dont les images révélées seraient issues. Ce coup marketing serait parfait pour faire monter l’attente de la parution d’un single pour une collaboration inédite entre Koba LaD et Wejdene.

Face à ces photos qui font le buzz, les fans sont divisés. Les réactions sur les réseaux sociaux sont nombreuses et variées : “Mais attendez, c’est vraiment réel koba la d et Wejdene ? Je commence à croire la”, “Koba qui a réussi à gérer Wejdene sans passer par Feuneu”, “Arrêtez de mettre les photos de Wejdene et Koba s’il vous plaît, mon cœur est en mille morceaux” ou encore “J’allume twitter deux secondes et j’apprends que Wejdene et Koba sont en couple, c’est quoi ça”, s’interrogent toujours les internautes plusieurs jours après la diffusion des images.

Seuls les principaux intéressés pourront éclaircir le mystère. Koba LaD et Wejdene pourraient apporter une réponse très prochainement.

Mais attendez c’est vraiment réel koba la d et Wejdene ? Jcommence à croire la pic.twitter.com/q9qUMrVT8j — H L N ᥫ᭡ 🇨🇩 (@hylna_a) April 27, 2024

Koba qui a réussi à gérait Wejdene sans passer par Feuneu pic.twitter.com/PQhqDMdlmq — Arbi ☆(je fb) (@Adm60696100) April 28, 2024

Arrêtez de mettre les photos de Wejdene et Koba s’il vous plaît, mon cœur est en milles morceaux pic.twitter.com/c0UCSDCas1 — 𝐶𝑜𝑐𝑜 ᥫ᭡ (@kuraalia) April 28, 2024