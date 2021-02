Fin de carrière programmée pour Lil Pump ?

Un peu comme 6ix9ine, Lil Pump a sérieusement compris son avenir dans le rap game l’année dernière en enchainant les polémiques, d’abord avec son soutien public à Donald Trump lors des élections présidentielles aux Etats Unis s’affichant aux côtés de l’ancien président lors d’un meeting lui faisant perdre des milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux puis avec l’extrait d’un inédit dans lequel il cite le défunt Juice WRLD ou encore avec son bannissement d’une compagnie aérienne pour non port du masque.

Lil Pump ne s’est pas arrêté là, le rappeur américain s’en est également pris Eminem au mois de décembre dernier, “F*ck Eminem, t’es vraiment minable, plus personne n’écoute tes vieux sons” s’était-il écrié ce qui lui avait attiré les foudres de Royce Da 5’9 prenant la défense de Slim Shady, de quoi compromettre encore un plus sa carrière musicale dans le rap game qui pourrait se terminer plutôt que prévue comme vient de l’affirmer Adam22 dans son podcast No Jumper qui pense que Gazzy Garcia de son vrai nom a perdu son public avec ses frasques .

Le podcasteur américain a confié que selon lui Lil Pump a eu la très mauvaise idée de s’attaquer à Eminem et de soutenir Trump, il a été choqué en découvrant cela sur son smartphone ces derniers mois, ce dernier l’avait même ridiculisé lors de leur rencontre en le nommant publiquement “Lil Pimp” lors de son meeting, “C’est déjà complètement fou à la base, mais lui l’appelant Lil Pimp, ça m’a fumé” a-t-il commenté.

“Je ne pense pas que ça ait été une grande idée”a déclaré Adam22, il s’est ensuite questionné sur les conditions du retour en musique de Lil Pump, s’interrogeant si le public est prêt pour cela, “Je pense que ça a fermé la porte pour beaucoup de gens, qui ne vont plus vouloir le calculer. Pas les artistes, mais les fans“ a-t-il conclu.