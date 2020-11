Lil Pump rejoint Donald Trump sur scène qui lui manque totalement de respect !

Plusieurs rappeurs américains tel que Lil Wayne, Ice Cube, 50 Cent ou encore Kanye West ont ouvertement affiché leur soutien à Donald Trump pour les élections présidentielles aux Etats Unis dont le vote débute ce mardi 3 novembre, Lil Pump a également soutenu l’actuel président pour sa campagne ce qui a donné lieu à une scène insolite.

Il y a quelques jours Lil Pump avait annoncé officiellement soutenir Donald Trump face à Joe Biden qui serait en tête des derniers sondages, le rappeur américain avait déclaré être prêt à partir des Etats Unis si le candidat démocrate est élu pour partir vivre en Colombie.

Après avoir officialisé son soutien à Trump, Lil Pump a rejoint le président américain lors d’un meeting et a même été invité à monter sur scène par le chef d’état pour s’offrir un peu de publicité auprès du public sauf qu’il n’a pas réussi à prononcer le nom du rappeur en le nommant “Little Pimp”, “Une des plus grande superstar du monde, Little Pimp” a-t-il déclaré.