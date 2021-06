Quand le petite-frère de RK gaffe et fait fuiter des infos sur l’album

À tout juste 19 ans, RK est de retour avec un nouvel album pour tenter de confirmer sa position dans le rap game, le nouveau projet du jeune rappeur intitulé “100 Rancunes” sera disponible le 2 juillet prochain dans les bacs en attendant il a présenté un trois extraits avec les singles “Demain”, Dangerous” ou encore “Menotté” ainsi que la précommande de cet opus sur sa boutique en ligne.

Après avoir subi un week-end agité suite à son arrestation pour des accusations de violences conjugales, RK est sorti libre de 48 heures de garde à vue et devra comparaitre devant le tribunal au mois d’aout pour s’expliquer sur cette affaire, il a rapidement poursuivi la promotion de son nouvel album notamment sur les réseaux sociaux en publiant des stories du tournage d’un nouveau clip, et avec le lancement d’un concours pour gagner une écoute de son opus en avant première en sa compagnie via les précommandes.

“La famille j’allais pas vous laisser pré-commander l’album sans rien en retour. Parmi toutes les personnes ayant pré-commandé l’album on en tirera au sort 10 qui viendront écouter l’album en avant-première Lien de la pré-commande dans ma bio L’écoute se déroulera dans un lieu top secret & très spécial.” peut-on lire dans une publication de son compte Instagram sur lequel il a également lancé un petit jeu pour tenter de faire deviner à ses abonnés les noms des artistes présents sur les featurings de l’album.

Avant le lancement de la promotion de cet opus RK a connu une petite mésaventure inattendue, son petite frère lui a pris son smartphone en menaçant de faire fuiter la pochette de son projet avant sa présentation officielle, ce dernier apparait d’ailleurs sur le visuel aux côtés de sa soeur et sa mère face à une superbe villa. Le rappeur avait ensuite fait supprimer la séquence mais elle avait déjà fuité sur les réseaux avant de dévoiler le visuel sans l’effet de surprise prévu.