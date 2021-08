Booba termine Sadek…

B2O en a déjà marre de Sadek

Ca y est, quasiment une semaine après le début du clash entre eux. Booba vient de prendre la décision de mettre fin à son conflit contre Sadek. Alors que la situation devenait de plus en plus tendue, les deux rappeurs français étaient prêts à en venir aux mains en s’affrontant dans un combat dans l’octogone pour régler cette affaire mais finalement B2O a décidé de passer à autre chose.

L’embrouille entre Sadek et Booba a pris des grandes proportions ces derniers jours. Johnny Niuum a violemment insulté le DUC sur les réseaux à plusieurs reprises avant d’affirmer être prêt à monter sur le ring pour un combat de MMA organisé à Dubaï dans l’enceinte du Coca-Cola Arena avant de s’en prendre à ses proches les deux rappeurs du 92i, SDM et Dala ou encore de l’accuser d’avoir eu une relation avec une mineure. Kopp a de son côté balancé plusieurs dossiers compromettants sur son rival et s’est moquer de lui sur les réseaux. Les piques se sont multipliées sur Instagram, Twitter ou encore Snapchat mais l’embrouille semble désormais terminée.

Booba demande à Sadek de se faire soigner

Booba a finalement demandé à son nouvel ennemi d’aller se faire soigner avant de l’accuser d’être fou, cocaïnomane ou encore dépressif. “C’est pas de la peine que j’ai mais, frérot tu as un enfant tu fais du rap, moi je t’ai juste dis d’arrêter de vendre des matelas, tu me parles d’octogone je sais pas quoi, va te faire soigner frérot c’est juste une dépression” a-t-il déclaré dans une story du compte Instagram de La Piraterie avant d’ajouter. “Sadok… j’en ai marre de ta tête Sadok. En même temps, ce n’est pas de la pitié que j’ai frérot. Je t’ai juste dit d’arrêter de faire de la pub pour des matelas, tu veux faire des octogones, frérot ton état là ça s’appelle une dépression. Tu es en crise, tu es en chute frère, tu ne vas pas bien, fais-toi soigner. Personne va te su*er à ton enterrement, on ne su*e pas les morts. Tu as une famille, ressaisi toi. Soigne toi, va en HP. A la rigueur tu t’entraines et quand tu as le 6 pack, on discute. On fait des paris sportifs, on fait de l’oseille. Mais frérot, ressaisi toi.”.

Sadek semble déterminé à ne rien lâcher, il a adressé des vocaux à B2O pour l’insulter et le menacer. Habitué à ne jamais reculer face à ses rivaux, ce vendredi, Booba a fait le choix de stopper les échanges avec l’artiste du 93, visiblement lassé de ce clash, il l’a bloqué sur tous les réseaux, “C’est marrant 5 minutes mais pas 6 minutes“ a affirmé le rappeur de Miami tout en postant une capture d’écran pour prouver ses propos.