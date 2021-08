Booba balance un dossier compromettant sur Sadek

Booba s’est trouvé une nouvelle cible et vient encore de se faire un nouvel ennemi dans le rap game, Sadek. Dans plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux Sadek entre ouvertement en guerre contre les influenceurs de Dubaï. Plusieurs personnalités ont d’ailleurs répondu au rappeur sauf que selon B2O son compère rappeur n’est pas exempt de tout reproche face aux critiques qu’il émet.

Dernièrement Sadek s’est publiquement moqué sur son compte TikTok de Nabilla, Maeva Ghennam, Carla Moreau et Milla Jasmine pour relancer les hostilités contre les influenceuses français vivant dans la célèbre ville des Émirats arabes unis pour profiter des avantages là bas par rapport à la France. Sadok Bourguiba de son vrai nom reproche notamment aux stars de télé-réalité de faire des placements de produits dans le but d’arnaquer les internautes sauf que selon Booba, il fait également la même chose et vient de le prouver avec un ancien dossier.

Booba démontre que Sadek agit comme les influenceurs

En effet Booba ne manque pas une occasion de rebondir sur le buzz du moment. Après s’être attaqué à Gims pour un message en hommage au roi du Maroc, c’est donc à Sadek qu’il a décidé de s’en prendre et sortir un ancien dossier. Kopp a tout d’abord relayé une vidéo de l’artiste originaire de Neuilly-Plaisance dans le 93 contre les influenceurs pour valider les propos de ce dernier, “Ce sont des arnaqueurs, je les hais du fond de mon coeur, et vous devez faire la même chose”. “C’est bien beau tout ça fréro moi non plus j’aime pas la téléréalité les influenceurs” a réagi B2O dans une story en Instagram.

Mais le DUC de Boulohne a ensuite balancé une ancienne publicité de Sadek sur Snapchat pour une boutique de vente de matelas avec le message “mais commence par arrêter de vendre des matelas comme Linda” en faisant référence à l’ancienne compagne de Kaaris, Linda qu’il affiche fréquemment sur les réseaux pour tacler le rappeur de Sevran.

Quoiqu’il en soit Sadek a réussi à faire beaucoup de bruit. Il a suscité des nombreuses réactions avec ses déclarations à l’encontre des influenceurs français et ne devrait pas manquer de s’expliquer sur tout cela.