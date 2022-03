Le triplé de Benzema contre le PSG en vidéo

Découvrez la vidéo des buts de Karim Benzema qui a terrassé le PSG ce mercredi soir avec un triplé an moins de 20 minutes pour donner l’avantage au Real Madrid 3 buts à 1.

L’avant centre a réduit les espoirs de qualification du PSG alors que le club Parisien avait pourtant fait le plus difficile en ouvrant le score à la 39ème minute par l’intermédiaire de Kylian Mbappé. En première mi-temps, le PSG a été très solide en défense et avait deux buts d’avance sur le Real avec le victoire 1-0 du match mais emmené par un Benzema des grands soirs, les Madrilène se sont déchainés en deuxième période.

KB9 a égalisé à la 61ème minute de jeu sur une erreur de Donnarumma avant de doubler la mise à la 76ème minute puis de marquer une troisième but deux minutes plus tard offrant la victoire au Real et élimine le PSG de la compétition dès les quarts de finale. Benzema devient le troisième meilleur buteur de l’histoire du club Madrilène en devançant la légende Alfredo Di Stéfano avec 309 buts au compteur.