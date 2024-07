Le message fort de Rim’K après sa performance aux JO

La présence de Rim’K avait fuité ces derniers jours dans la presse et le rappeur du 113 était bien convié à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, au plus grand bonheur des auditeurs de rap français des années 90, même s’il n’a pas interprété le tube légendaire « Tonton Du Bled ».

Rim’K a fait forte impression aux JO, découvrez sa réaction !

Rim’K a eu l’honneur d’être invité pour représenter le rap français, une génération, un peuple et une culture devant plus d’un milliard de téléspectateurs ce vendredi 26 juillet. Depuis les ponts des Invalides et de l’Alma, le tonton du bled a repris sur scène le morceau inédit « King » pour célébrer l’ouverture des JO de Paris 2024. Avec plus de 30 ans de carrière à son actif, le compère d’Ap et de Mokobé est toujours actif dans le rap français. Son dernier projet en date, l’EP de 7 titres « Lifat Mat », est paru le 6 février 2024, et il a collaboré avec de nombreux rappeurs de la nouvelle génération ces dernières années.

Après sa prestation sur scène, Rim’K a adressé un message sur son compte Instagram pour exprimer sa fierté d’avoir participé à cet événement, dévoilant des images des coulisses de sa préparation. « On a traversé des hauts et des bas, des moments de joie et des épreuves difficiles, parfois même sombres, mais cet instant résonne comme une victoire partagée, celle de tous ceux qui ont forgé mon parcours : vous », a-t-il déclaré. Le membre du 113 a ensuite partagé ce rêve éveillé vécu et son ascension dans la musique : « Le jeune Abdelkrim de Vitry-sur-Seine n’aurait jamais pu s’imaginer un jour chanter à quelques pas de la Tour Eiffel devant plus d’1,5 milliard de spectateurs. ».

Rim’K a terminé sa déclaration en remerciant ceux qui l’ont soutenu et aidé pour performer lors de cette cérémonie : « Merci pour tous vos messages de soutien et d’amour. Merci à toute l’organisation, au Comité des JO, Victor le Masne, Sam Tiba, Thomas Anduze, PE, Lucia Serrano, Fred, Cassandre, Juliette, Jimmy, Daphne Burki, Lucien Jornod. Merci à Live Nation pour la confiance, Louis Vuitton, le Ritz Paris, Omega, Question de Son, La Bougie Productions et tous les techniciens. ».

« Fierté incroyable, magnifique », l’a félicité son ami Mokobé, tandis que Dj Kore a commenté : « La première médaille d’Or des JO 2024 Tonton ». Les témoignages pour saluer sa performance se sont multipliés sur les réseaux, notamment de la part d’artistes de la communauté de la musique urbaine.