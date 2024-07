La réaction de Snoop Dogg après avoir porté la flamme dans le 93

Snoop Dogg fait sensation dans le 93 avec la flamme olympique à la main.

Dans une scène inattendue mêlant hip-hop et tradition olympique, Snoop Dogg a porté la flamme olympique à travers les rues de Saint-Denis. Le rappeur californien, vêtu de son traditionnel survêtement blanc, a dansé et salué la foule, offrant un moment de pure joie et de légèreté avant la cérémonie d’ouverture.

L’invitation de Snoop Dogg à porter la flamme olympique lors des Jeux de Paris 2024 a indéniablement marqué l’événement d’une empreinte unique et a suscité un vif intérêt médiatique, mais également des réactions contrastées. Les images de Snoop, souriant et déambulant dans les rues de Saint-Denis ce vendredi, ont fait le tour du monde, générant une immense couverture médiatique. En s’associant à une personnalité aussi populaire, les organisateurs ont réussi à toucher un large public.

Le rappeur fait sensation dans le 93 !

Pourtant, ce choix n’a pas fait l’unanimité. Certains ont critiqué cette décision, la considérant comme une forme d’appropriation culturelle. En invitant un artiste américain à porter la flamme d’un événement sportif français, les organisateurs ont ouvert un débat sur l’universalité des Jeux Olympiques face aux particularismes nationaux.

L’invitation de Snoop Dogg à porter la flamme olympique a toutefois été un moment fort des Jeux de Paris 2024. Le rappeur n’a pas caché son émotion, se remémorant sa réaction après avoir accepté cette invitation avec une pensée à Muhammad Ali en 1996, lors de son apparition surprise aux JO d’Atlanta pour allumer la flamme, alors qu’il était atteint de la maladie de Parkinson.

Snoop Dogg a même effectué un « Crip Walk » en direct devant les caméras de télévision cet après-midi, en marchant avec la flamme, un geste emblématique qui a marqué les esprits. Il a confié son émotion, rappelant que les Jeux Olympiques sont un moment unique ayant pour but d’unir les peuples. Le rappeur a ensuite relayé sur ses réseaux les images de cet événement avec le message « J’ai fait quelque chose aujourd’hui », exprimant ainsi sa fierté et son enthousiasme.

🔥 Snoop Dogg, la flamme olympique, Saint-Denis et un bon gars qui envoie « Who I AM (What's my name) ? » avec son enceinte, on aime 😊 #Paris2024

