Tiakola impressionne dans COLORS, « il est trop fort »

Tiakola a une nouvelle fois marqué les esprits avec la sortie de son dernier titre, « T.I.A », sur la célèbre plateforme COLORS.

Ce morceau, véritable concentré d’énergie et de mélodie, a rapidement enflammé les réseaux, propulsant l’artiste au sommet des tendances. Mais au-delà du simple succès d’un titre, « T.I.A » s’inscrit dans une trajectoire artistique ascendante pour Tiakola, qui depuis son départ de 4 Keus, n’a cessé de confirmer son talent et d’affirmer sa singularité avec le succès de sa carrière en solo ou encore son récent projet en commun avec son compère Gazo.

Tiakola fait sensation dans Color !

Dans « T.I.A », on retrouve la signature sonore si caractéristique de Tiakola, son flow, associé à une production aux sonorités entrainantes. En quelques heures la vidéo a déjà cumulé plus de 400 000 vues sur Youtube et se retrouve 3ème des tendances musicales sur la plateforme. Le succès de cette performance pour Colors ne se mesure pas seulement aux chiffres, mais aussi à la réaction du public. Sur les réseaux, les fans se sont rapidement emparés du titre, partageant massivement des extraits avec des centaines des commentaires élogieux.

« On peut dire ce qu’on veut de lui, mais Tiakola quand il est dans sa ligne il fait son truc de manière authentique. Il est archi bon dans sa voie », « Le Colors de Tiakola j’ai regardé ça en étant le plus neutre possible, mais enfaite non il est trop fort », « Quand Tiakola est dans ce mode j’ai pas peur de dire qu’il ÉTEINT Gunna » ou encore « Tiakola, GOAT de sa génération » peut-on lire dans les messages des internautes sur Twitter.