Messi menacé par Benzema

La place de Lionel Messi au classement des joueurs ayant disputés le plus de matchs en phase à élimination directe de la Ligue des Champions est sous la menace de Karim Benzema.

Ce mercredi soir face à Liverpool, Karim Benzema a encore marqué ! KB9 reste sur une série de 20 buts sur les 20 derniers matchs à élimination directe de la C1. Déjà vainqueur 5-2 à l’aller le Real Madrid s’est facilement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et n’a pas été bousculé par les Reds lors de ce match retour à Santiago Bernabéu, KB9 a même offert la victoire aux siens à la 78ème minute de jeu sur une passe de Vinicius en inscrivant son 3ème but dans le tournoi cette saison.

Avec 5 Ligue des Champions à son palmarès (2014, 2016, 2017, 2018 et 2022), Karim Benzema compte remporter la coupe aux longues oreilles une sixième fois cette année et met tout en œuvre pour y arriver avec ses coéquipiers. « On a fait le job au match aller. On a respecté Liverpool au retour avec un grand match et beaucoup d’intensité. Ce n’était pas facile. Ce sont des matches de haut niveau, cela se joue sur des détails. On a maitrisé notre sujet. On est en 8es, ça se joue sur des détails, car les équipes sont fortes. On a réussi à marquer sur nos occasions, c’est bien pour nous. » s’est exprimé le Ballon D’Or élu homme du match contre Liverpool au micro de Canal Plus tout en rassurant concernant sa sortie en fin de match sur blessure qui n’est qu’un coup reçu au tibia.

Lors de cette rencontre Benzema s’est aussi rapproché d’un record détenu par Cristiano Ronaldo du nombre de matchs disputés en phase à élimination directe de C1 avec un total de 65 rencontres jouées. Il rattrape l’allemand Thomas Muller qui en compte également 65 et prend la troisième place du classement derrière Lionel Messi. L’argentin est deuxième avec 77 matchs mais suite à l’élimination du PSG dès les huitièmes son compteur va rester bloqué à ce chiffre cette année et peut être même pour sa carrière.

Si KB9 atteint encore la finale de la Champions League avec le Real son nombre de matchs disputés sera de 70 de quoi menacer sérieusement la Pulga âgé de 36 ans dans la hiérarchie en cas de départ du PSG cet été pour une destination plus exotique comme l’Arabie Saoudite ou bien la MLS alors que l’attaquant français est de son côté sur le point de renouveler son contrat pour une nouvelle saison avec Madrid.

Joueurs ayant disputés le plus de matchs en phase à élimination directe de @ChampionsLeague : 🇵🇹 Cristiano Ronaldo 85

🇦🇷 Lionel Messi 77

🇫🇷 KARIM BENZEMA 65

🇩🇪 Thomas Müller 65

🇪🇸 Andrés Iniesta 64 #RMALIV — Stats Foot (@Statsdufoot) March 15, 2023