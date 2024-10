Booba se moque de Cyril Hanouna sur la fin de C8 et TPMP

Booba continue de s’amuser de la chute de Cyril Hanouna suite à l’annonce de la fin de la collaboration entre l’animateur télévisée et Canal+. Alors que la fin de C8 semble inéluctable suite à la perte de sa fréquence actée par l’ARCOM et que Baba va devoir trouver une autre solution pour poursuivre son émission phare, le présentateur est désormais lâché par la chaine cryptée, une nouvelle que B2O apprécie très particulièrement.

Booba ridiculise Cyril Hanouna lâché par Canal+ !

L’avenir de Cyril Hanouna et de son émission phare « Touche pas à mon poste ! » semble de plus en plus incertain. Les rumeurs d’un départ imminent du présentateur du groupe Canal+ se multiplient, suscitant de vives réactions dont celle de Booba. Selon le Parisien, Cyril Hanouna serait sur le point de quitter Canal Plus. Si cette information se confirme, c’est toute une page qui se tourne pour la télévision française. Le départ de l’animateur pourrait entraîner l’arrêt de TPMP, une émission qui a marqué le paysage audiovisuel depuis plus de 10 ans et a également fréquemment fait polémique.

Cette nouvelle n’a pas échappé à Booba, qui n’a pas manqué de commenter la situation pour enfoncer Hanouna s’amusant d’une possible fin de carrière. Le rappeur, habitué à critiquer Cyril Hanouna depuis le scandale des « influvoleurs » se réjouit d’avance de cette éventuelle fin de TPMP. « Cyril hanouna Si tu veux des conseils je suis là. J’te dois bien ça. C’est quoi Trublion ? » a tweeté ironiquement B2O avec une capture d’écran d’une publication du journal Le Parisien sur des réunions à venir au sein du groupe Canal+ sur l’avenir d’Hanouna. L’auteur d’Ultra a ensuite partagé un ancien passage télévisé de l’animateur en train de manger dans une gamelle pour chien avec une laisse à son cou en ajoutant la légende toujours avec ironie, « Hanouna, tu vas nous manquer Baba. ».

L’avenir de TPMP est devenu un véritable feuilleton. Les fans de l’émission, mais aussi les détracteurs de Cyril Hanouna comme Booba, suivent avec attention les évolutions de cette affaire.