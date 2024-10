Un classico Paris vs Marseille avec des rappeurs, la folle idée de Soso Maness

Jul avait déjà offert aux fans de rap en 2021 un classico en musique entre les rappeurs marseillais et parisiens avec la compilation « Le Classico organisé« , cette fois-ci Soso Maness a poussé l’idée encore plus loin avec un face-à-face sur le terrain entre les rappeurs des deux villes avec d’autres personnalités.

Un match de foot des rappeurs parisiens et marseillais au Vélodrome, le rêve de Soso Maness !

Soso Maness continue de faire vibrer sa communauté Twitch avec des concepts toujours plus innovants. Après avoir mis le feu avec son détecteur de mensonges, le rappeur marseillais a dévoilé un nouveau projet ambitieux : un match de foot des stars au Vélodrome, il souhaite convier des rappeurs, des streamers ainsi que des légendes du football à cet événement. Dernièrement, Soso s’est exprimé sur son nouveau projet avec le concept du détecteur de mensonges qui a rapidement séduit les fans. En répondant à des questions sur des textes et des déclarations passées, l’interprète du Zumba Cafew va tenter de mettre à nu les rappeurs français devant sa communauté avec ce format original.

En plus de ce projet, Soso Maness rêve d’organiser un match de foot légendaire au Vélodrome, dans le stade mythique de l’Olympique de Marseille, opposant des équipes composées de légendes du football, de rappeurs et de streamers. Cet événement fou pourrait devenir réalité grâce à l’aide de partenaires et de sponsors. « Demain, on a l’opportunité de faire un truc : le Vélodrome. Trois légendes de Paris (Ronaldinho, Pauleta et Ljuboja), en face Drogba, Niang, Cissé. Ensuite, trois rappeurs et trois rappeurs, ou quatre rappeurs et quatre rappeurs. Et après, quatre streamers et quatre streamers. Classico Organisé. », a décrit le rappeur Marseillais sur son idée avant d’ajouter, « J’ai pas les moyens pour pouvoir le faire, il faut que je trouve des sponsos c’est chaud. Mais c’est vrai que ça serait incroyable. Pour une association, récupérer un peu d’oseille ».