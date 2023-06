Gims : ses impressionnantes relations ont annulé le concert de Booba

La guerre continue entre Booba et Gims, ce dernier nommé semble avoir joué un très mauvais tour à son ennemi pour tout mettre en œuvre afin d’annuler le concert de son rival programmé au Maroc dans la ville de Casablanca ce mois-ci. Un pays dans lequel réside Meugui depuis plusieurs années et visiblement il a pu utiliser son influence dans le but de déprogrammer cet événement.

Gims aurait tout fait pour déprogrammer la venue de Booba au Maroc !

Depuis quelques semaines, la rumeur de l’annulation du concert au Maroc à venir de Booba circule avec insistance en raison de certain de ses propos contre la communauté marocaine dans deux de ses morceaux de sa discographique qui font débat. La sentence est finalement tombée officiellement cette semaine, les organisateurs de son concert à Casablanca prévu le 21 juin n’ont pas obtenu l’autorisation pour la tenue de l’événement. Cette nouvelle a fait bonheur de Gims qui a exprimé sa satisfaction sur les réseaux de cette déconvenue de son rival, qui a décidé de répliquer en faisant d’étonnantes révélations.

En effet, Booba a relayé sur ses réseaux une vidéo d’un blogueur nommé Aeron sur les dessous de cette affaire et il affirme que Gims à utiliser ses relations dans ce dossier, notamment avec le roi du Maroc : « Celui qui est derrière tout ça, c’est Gims qui a fait jouer ses relations avec le roi. Tout le monde le sait, Gims est très proche du roi marocain. Il a sollicité son aide pour qu’il puisse faire annuler le concert au Maroc. » explique-t-il avant de poursuivre, « Et sans surprise, le concert a été annulé, mais Booba a été payé à plus de 100 ou 150k. Donc ceux qui sont lésés, c’est le peuple marocain. Ce n’est pas Booba qui a décidé d’annuler le concert ».

Meugui veut démolir B2O !

Le blogueur justifie ensuite son accusation contre Gims pour défendre Booba, « Pour l’égo d’un marabout, un sorcier, jaloux, aigri qui en veut à Booba alors qu’il va feater avec des gens qui ont insulté sa femme. Il se fait passer pour un bon musulman. Il méprise les gens qui vivent dans les HLM. ». Aeron assure ensuite que Gims est prêt à tout pour détruire Booba, « Lui l’argent, ça lui a monté grave à la tête, ça lui a mangé son cerveau. Ils veulent vraiment détruire Booba. Ne cherchez pas plus loin, c’est Gims qui a fait jouer ses relations pour faire annuler le concert de Booba mais Gims tout se paye. Tu vas très mal finir, t’es en train de couler, tu vends plus comme avant, ton entourage s’est rétréci ».

Les propos de Aeron rejoignent ceux d’un ancien journaliste qui a confié cette semaine ayant déclaré que c’est bien le gouvernement qui a interdit le concert de Booba en assurant que la décision provient du ministère de l’Intérieur. Ravi, de cette annulation, Gims n’a pas fait de commentaire sur ces accusations et vient d’annoncer une tournée de l’été en compagnie de son frère Dadju.

‼️CONCERNANT L’ANNULATION DU CONCERT DE BOOBA AU MAROC …‼️@Tarik_Talk gims vous a payé combien ?

Sale média corrompu par une personne jalouse de Booba!!! pic.twitter.com/fcWlhLhOGi — 𝖑𝖕𝖓𝖏𝖋 ❾❷  (@lpnjf_sidy) June 8, 2023

Certaines pages pro bassemistes ainsi que les ennemis de Booba jubilent et tentent de faire croire que le peuple marocain est derrière l’annulation du concert de Booba, sachez que l’unique responsable est un artiste d’origine congolaise.#gims #booba pic.twitter.com/6kif64ptoO — Marcus Dia TV (@MarcusDiaTv2) June 7, 2023