Ninho a dépensé une fortune pour s’offrir Lil Baby

Ça a coûté cher de travailler avec Lil Baby pour Ninho

Ninho a fait chauffer la carte bleue pour se payer une collaboration avec Lil Baby ! Les connexions entre les rappeurs français et américains se font de plus en plus rare dans l’univers musical et N.I a dû y mettre le prix pour conclure un featuring avec un rappeur US comme il vient de le confier sans toutefois révéler le montant dépensé.

Changement radical après le succès de l’album Jefe sur lequel, Ninho n’avait invité artiste, ce projet de 15 titres ne contient aucune collaboration, en revanche, pour son retour dans les bacs, le rappeur français originaire de l’Essonne a décidé de réaliser quatre featurings pour son nouvel opus baptisé N.I et uniquement avec des artistes étrangers. Il a convié Omah Lay pour Bad, Ayra Saterr sur No Love, Central Cee sur Eurostar et enfin la très attendue collaboration avec Lil Baby sur Blue Story, ce dernier a même soutenu le recordman de certifications en France en relayant la sortie de l’album dans une story.

Il faut investir, se justifie N.I

Un beau geste de soutien de l’Américain pour faire la promotion de l’album de Ninho qui vient de s’exprimer sur cette connexion inédite afin d’expliquer comment il a pu réussir à la réaliser. “Ça coûte cher, mais il faut investir. On investit sur nous-même… J’ai cru que c’était comme dehors. J’appelle un mec et il va m’aider. C’est un peu plus compliqué. Déjà, il est à Atlanta. Donc comment tu vas trouver des gens qui sont à Atlanta qui vont lui parler de moi ? On passe par des réseaux”, décrit N.I dans son interview dans le programme Le Code sur Apple Music à ce sujet sur comment il a pu entrer en contact avec le rappeur originaire d’Atlanta.

Ninho explique ensuite qu’après avoir conclu le contrat avec Lil Baby, ils ont travaillé ensemble chacun de leur côté. “J’ai fait mon couplet, et je me suis dit : “Vas-y, je lui envoie comme ça avec mon refrain”»… Il a dit : “S’il est bon, en 24 heures, je te renvoie le son”. Je lui ai envoyé, et 24 heures après j’ai reçu le son quand j’étais dans mon lit. On me dit : “Tiens, c’est Lil Baby”” raconte l’interprète de Lettre à une femme. Il poursuit ensuite sur la façon dont ils ont enregistré le morceau, “J’écoute, et pu*ain, dinguerie… Je lui ai demandé un 8. Je me suis dit que j’allais pas lui casser les coui**es : “Fais 8 mesures, tu fais ton bail, et après on remet le refrain”. Il m’a dit : “Non, moi je fais pas un 8. Moi je fais un 40 ou un 30””.

Une collaboration réussite entre les deux artistes, car le titre Blue Story vient déjà de prendre la première place du Top Singles sur Spotify ce samedi seulement 24 heures après sa parution avec un peu plus de 500 000 streams.

